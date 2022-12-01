العراق وأربع دول اخرى تستحوذ على ثلثي البسمتي الهندي

شفق نيوز/ اعلنت وزارة التجارة الهندية، يوم الخميس، أن العراق وأربع دول اخرى اشترت ثلث إنتاجها من الرز البسمتي الممتاز.

وأظهرت بيانات الوزارة، أن صادرات الأرز ارتفعت 11 بالمئة إلى 2.16 مليون طن في النصف الأول من عامي 2022/20023، وأن من المرجح أن تقفز 15 بالمئة مقارنة بالعام الماضي مع قيام المشترين الرئيسيين في الشرق الأوسط ببناء مخزوناتهم على الرغم من ارتفاع الأسعار بنحو الربع.

وقال فيجاي سيتيا، الرئيس السابق لجمعية مصدري الأرز في الهند: "بعد حرب أوكرانيا، يخشى المشترون حدوث انقطاع مفاجئ في الإمدادات، يحاول كل مشتر امتلاك مخزون كافٍ".

واضاف أن "الهند قد تصدر أكثر من 4.5 ملايين طن في السنة المالية 2022/23 التي بدأت في الأول من أبريل/ نيسان، بزيادة 15٪ عن العام الماضي".

وأشار سيثيا إلى أن "الانخفاض الحاد في رسوم الشحن عن الذروة هذا العام دفع المستوردين إلى شراء المزيد".

وتعتبر الهند، أكبر مصدر للأرز في العالم، وتصدر بشكل أساسي أرز بسمتي عالي الجودة إلى الشرق الأوسط والأرز غير البسمتي إلى البلدان الأفريقية والآسيوية.

قال أنيل ميتال ، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب KRBL.Nt، وهو أحد كبار مصدري الأرز إن إيران، التي تعد تقليديًا أكبر مشترٍ للأرز البسمتي الهندي، كانت تشتري بنشاط في الأشهر القليلة الماضية، لكن دولًا مثل العراق والمملكة العربية السعودية كانت أكثر نشاطًا في الآونة الأخيرة"، مبينا أن "إيران والسعودية والعراق والإمارات العربية المتحدة واليمن تمثل ما يقرب من ثلثي صادرات الهند من الأرز البسمتي".

وقال ميتال "ارتفعت أسعار الصادرات في الأشهر القليلة الماضية لكن الطلب لا يزال قائما، وكان العراق والسعودية أكثر الدول نشاطا خلال الأشهر الماضية من العام الحالي 2022، مبينا ان كلاهما اشتريا 150 ألف طن الشهر الماضي".