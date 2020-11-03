العراق ونيجيريا يقوضان جهود أوبك لدعم أسعار النفط

شفق نيوز/ يبدو أن العراق ونيجيريا يقوضان جهود منظمة أوبك لدعم أسعار النفط الخام حتى مع تأجيل المنظمة وحلفائها زيادة الأنتاج حسب ما نقلته وكالة بلومبيرغ الامريكية.

وذكرت الوكالة ان "انتاج منظمة البلدن المصدرة للنفط " اوبك" قفز الى 470 الف برميل يوميا في شهر تشرين الأول ليصل الانتاج الى 24.74 مليون برميل يوميا".

واضافت ان "العراق ونيجيريا اللذين وعدا بإجراء تخفيضات إضافية للتعويض عن الإنتاج المفرط ، انتهكا تلك الالتزامات الشهر الماضي".

واشارت الوكالة الى ان "العراق عزز الامدادات بمقدار 160 الف برميل الى 3.78 مليون برميل يوميا، فيما عززت نيجيريا الامدادات بمقدار 120 الف برميل يوميا ليصل الى 1.61 مليون برميل يوميا".

واعلنت وزارة النفط في الاول من تشرين الثاني الحالي ان كمية الصادرات من النفط الخام لشهر تشرين الأول بلغت 89 مليونا 153 الفا و 899 برميلاً ، بإيرادات بلغت قرابة 3 مليارات و430 مليونا و 630 الف دولار.

وفي نيسان الماضي، توصّلت أوبك+ إلى اتّفاق بتخفيض إمدادات النفط لمدّة عامين، بهدف ضبط أسواق النفط، الذي انهارت أسعاره جراء تراجع الطلب في ظل تفشّي جائحة فيروس كورونا المستجدّ.

وقضى الإتّفاق بتخفيض الإنتاج بنحو 9.7 ملايين برميل يوميًا خلال شهري ايار وحزيران، على أن يجري تخفيض ما إجماليه 7.7 مليون برميل يوميًا في النصف الثاني من العام.

وسبق ان انتهك العراق التزامه بتخفيض الانتاج ليتعهد بعدها بخفض إنتاجه مليون برميل يوميًا، أو واحدًا بالمئة من الإمدادات العالمية.

والعراق هو ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظّمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك)، ويصدّر عادة قرابة 3,5 مليون برميل يوميًا. وتعتمد على عائدات النفط أكثر من 90% من موازنة الدولة، التي بلغت 112 مليار دولار في 2019.