العراق ومصر يبرمان اتفاقاً لإقامة مدن صناعية واقتصادية مشتركة

شفق نيوز/ أبرم وزير الصناعة العراقي منهل عزيز الخباز ونظيرته المصرية نيفين جامع، يوم الاثنين، اتفاق تعاون لإقامة مدن صناعية، واقتصادية، وصناعات النسيج والجلود والدباغة والأدوية البيطرية والمبيدات الزراعية.

وقالت خلية الاعلام الحكومي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "ذلك جاء خلال زيارة وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع والوفد المرافق لها إلى العراق، وإجرائها سلسلة من اللقاءات والمباحثات، مع الجانب العراقي، في إطار تنفيذ مقررات القمة الثلاثية التي عقدت في بغداد الأسبوع الماضي".

وجرى الاتفاق بحسب البيان على "وضع خطة عمل محددة بتوقيتات زمنية واضحة، بعد أن ناقش الطرفان الملفات التي ستشهد تعاون الدول الثلاث، وفي مقدمتها الصناعات الدوائية، وصناعات النسيج والجلود والدباغة، والأدوية البيطرية، والمبيدات الزراعية".

ولفتت الخلية الى أن "وزير التجارة العراقي علاء الجبوري استقبل، نظيرته المصرية، وبحث معها سبل تطوير التبادل التجاري بين البلدين بما يعزز الأداء الصناعي".

وفي لقاء آخر جمع وزير التخطيط خالد نجم البتال بوزيرة التجارة والصناعة المصرية، اتفق الجانبان على إعداد وثيقة التعاون الثلاثي، تُحدّد فيها المجالات والمحاور المتاحة للتعاون المشترك.

كما أجرى وزير الصناعة مع نظيرته المصرية زيارة إلى الجناح الثابت لشركات الوزارة في معرض بغداد الدولي للاطلاع على إمكانات الشركات العامة ومنتجاتها المحلية.

إلى ذلك زار الوفد المصري عددا من الشركات المتخصصة بالصناعات الكيمياوية، وأبرزها شركة الفرات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن، لبحث فرص التعاون والشراكة المتاحة.

ووفقا للبيان، سيعقد الوفد المصري، اليوم الاثنين، اجتماعا موسعا مع القطاع الخاص العراقي، للتباحث حول فرص التعاون والشراكة والاستثمار بين القطاع الخاص في البلدين، في مجالات صناعية متعددة، كما سيزور شركة أدوية سامراء، وشركة ديالى العامة لمناقشة آليات التعاون المشترك في صناعات الأدوية والصناعات الكهربائية.