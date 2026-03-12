العراق أول وجهات الصادرات الأردنية خلال شهرين

شفق نيوز - بغداد / عمان

أعلنت غرفة تجارة عمان، اليوم الخميس، أن العراق حلّ بالمرتبة الأولى ضمن وجهات الصادرات الأردنية خلال الشهرين الماضيين.

وذكرت الغرفة في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن قيمة صادرات تجارة عمان خلال شهر كانون الثاني/ يناير وشباط/فبراير الماضي بلغت 273 مليون دينار، مقابل 226 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي بارتفاع بنسبة 20.6%.

وأشارت إلى ان العراق جاء اولا الأكثر استيراداً للبضائع الأردنية من حيث قيمة شهادات المنشأ، حيث بلغت 103 ملايين دينار، بعدد 407 شهادات، فيما حلت سويسرا ثانياً بقيمة بلغت نحو 62 مليون دينار.

وجاء بعد ذلك سوريا بقيمة 15 مليونا دينار وبعدد 988 شهادة، ومصر بقيمة 13 مليون دينار، بعدد 128 شهادة والإمارات بقيمة 12.5 مليون دينار بعدد 420 شهادة.

واضافت، ان الصادرات الأردنية كانت متنوعة حسب نوع البضائع، حيث شكلت المنتجات الأجنبية غير المصنعة في الأردن الجزء الأكبر بقيمة نحو 105 ملايين دينار، بينما بلغت قيمة المنتجات الصناعية الأردنية حوالي 36 مليون دينار، وحققت المنتجات البضائع ذات منشأ عربي 35 مليون دينار والزراعية 20 مليون دينار والباقي ذهب لمنتوجات أخرى.

وتعد شهادة المنشأ وثيقة أساسية في التجارة الدولية، حيث تثبت أن البضائع المنتجة أو المصنعة في شحنة معينة قد تم إنتاجها في بلد معين، وتستخدم لتحديد التعريف الجمركي والتحقق من منشأ البضائع.

100 دولار يساوي 70 دينار اردنيا.