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العراق أولاً ويتفوق على الصين في إستيراد السلع من إيران

Category: اقتصـاد

Date: 2020-11-01T08:26:39+0000
العراق أولاً ويتفوق على الصين في إستيراد السلع من إيران

شفق نيوز/ أعلن رئيس مصلحة الجمارك الايرانية مهدي مير اشرفي يوم الاحد تبوأ العراق المرتبة الاولى في توريد السلع من البلاد خلال 7 شهور فترة 20 مارس/آذار حتى 20 أكتوبر/تشرين الاول 2020.

وذكر مير اشرفي في تصريحات نقلتها وسائل اعلام ايرانية اليوم، أن العراق إستورد سلعا من ايران بقيمة 4.8 مليار دولار في الفترة المذكورة فيما جاءت الصين ثانيا بـ 4.4 مليار دولار، والامارات ثالثا بـ 2.2 مليار دولار وتركيا رابعا بـ 1.4 مليار دولار وافغانستان خامسا بـ 1.3 مليار دولار.

وكان العراق يأتي عادة في ثاني ترتيب الدول المستوردة للسلع الايرانية بعد الصين.

وأشار رئيس الجمارك أن حجم الصادرات سجل 65.5 مليون طن بقيمة 18.2 مليار دولار في الشهور السبعة المذكورة بانخفاض كمّي 17.5 بالمئة وسعري 23 بالمئة عن الفترة المناظرة 2019.

وبيّن مير أشرفي أن حجم التجارة الخارجية لايران تخطى 85 مليون طن بقيمة 38.3 مليار دولار في فترة 20 مارس/آذار حتى 20 أكتوبر/تشرين الاول 2020.

ونوه الى أن الواردات بلغت 19.3 مليون طن بقيمة 20 مليار دولار، حيث شكلت السلع الاساسية نسبة 13.8 مليون طن منها. مبيّنا أن الصين صدرت لايران سلعا بقيمة 5.1 مليار دولار تلتها كل  من الامارات 4.7 مليار دولار وتركيا 2.2 مليار دولار والهند 1.2 مليار دولار وألمانيا 1 مليار دولار.

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