العراق أولاً من بين البلدان العربية الأكثر استيراداً من تركيا في 10 أشهر

شفق نيوز - بغداد / انقرة

أعلنت هيئة الإحصاء التركية، اليوم السبت ، ان العراق جاء في مقدمة الدول العربية الأكثر استيراداً للبضائع التركية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2025.

وقالت الهيئة في إحصائية لها اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، ان العراق استورد سلعاً وبضائع خلال 10 أشهر من العام الحالي من تركيا بقيمة بلغت 9 مليارات، و 882 مليونا و 949 ألف دولار، منخفضة عن نفس الفترة من العام الماضي التي بلغت الاستيرادات 10 مليارات، و 720 مليونا، و 405 آلاف دولار.

وأضافت ان الإمارات جاءت ثانيا باستيراد بلغ 7 مليارات، و816 مليونا، و101 الف دولار، تليها المغرب ثالثا إذ بلغت قيمة استيرادها من تركيا 3 مليارات، و630 مليوناً، و547 ألف دولار، وحلت السعودية خامسا بقيمة استيرادات بلغت مليارين، و943 مليون دولار.

وأشارت الهيئة الى أن العراق استورد من تركيا خلال 10 أشهر من العام الحالي الذهب والأحجار الثمينة والفواكه والخضر والآلات والمعدات الكهربائية والبلاستيك والاثاث واللحوم.