العراق أولاً في الصادرات التركية إلى البلدان المطلة على الخليج

شفق نيوز/ جاء العراق في مقدمة لائحة البلدان المطلة على الخليج العربي، في الصادرات التركية خلال شهر مايو/أيار الماضي والتي بلغت 691 مليون دولار.

ووفقا للأرقام التي نشرتها وكالة "الأناضول" اليوم الأحد، من معطيات مجلس المصدرين الأتراك (TİM) سجلت صادرات تركيا لدول الخليج زيادة بنسبة 29 بالمئة في مايو مقارنة بنفس الشهر من عام 2022.

وتظهر الأرقام صادرات تركيا لدول الخليج العربي في شهر مايو على الشكل التالي :العراق 817.9 مليون دولار. الإمارات العربية المتحدة 360 مليون دولار، المملكة العربية السعودية 166.5 مليون دولار، إيران 206.9 ملايين دولار، قطر 55.3 مليون دولار، الكويت 46 مليون دولار، عُمان 24.6 مليون دولار، البحرين 13.6 مليون دولار.

وسجلت صادرات تركيا للمملكة العربية السعودية أعلى زيادة مقارنة بين شهري مايو الماضي والعام الفائت.

وعلى صعيد القطاعات بلغت صادرات تركيا في مايو للعراق من الحبوب والبقوليات 180 مليون دولار وللإمارات من المجوهرات 108.3 ملايين دولار، وصادرات السجاد للسعودية 27.1 مليون دولار والمواد الكيميائية ومنتجاتها لإيران 44 مليون دولار والمفروشات لقطر 7 ملايين دولار.