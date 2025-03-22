العراق أولاً عربياً في السياحة إلى تركيا خلال شهرين

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الثقافة والسياحة التركية، يوم السبت، احتلال العراق المرتبة الأولى في لائحة البلدان العربية في عدد الزائرين إلى تركيا خلال شهرين ابتداءً من كانون الثاني إلى شباط من العام 2025.

وذكرت الوزارة في جدول لها أطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "العراق احتل المرتبة الاولى بعدد الزوار إلى تركيا في شهرين حيث بلغ 133 الفاً و 525 سائحاً، مرتفعاً بنسبة 9.98% مقارنة بنفس الفترة من العام 2024 الذي بلغ 121 الفاً و 413 سائحاً، ومنخفضاً بنسبة 5.25 % عن نفس الفترة من العام 2023 الذي بلغ عدد السياح العراقيين 128 الفاً و 143 سائحاً".

وأضاف الجدول، أن "السعودية جاءت ثانياً بعدد السياح 85 ألفا و975 سائحاً ومن ثم جاءت الجزائر ثالثاً بعدد 49 الفا و523 سائحاً ومن ثم ليبيا رابعاً بعدد 34 الفا و 462 سائحاً، بينما حلت لبنان خامساً بعدد السياح 30 الفاً و 697 سائحاً".

وأعلنت هيئة الإحصاء التركية، مطلع الشهر الجاري، أن العراق احتلّ المرتبة الخامسة بين الدول الأكثر استيراداً من تركيا في شهر يناير / كانون الثاني الماضي.

كما أن العراقيين حلوا بالمرتبة الثالثة من بين أكثر الدول بشراء العقارات التركية خلال فبراير/ شباط الماضي من العام 2025، وفقاً لما أعلنته هيئة الإحصاء التركية.