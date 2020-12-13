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العراق أولاً باستيراد المنظفات من إيران

Category: اقتصـاد

Date: 2020-12-13T07:49:25+0000
العراق أولاً باستيراد المنظفات من إيران

شفق نيوز/ أعلنت مسؤولة دائرة المنتجات الكيميائية والسليلوزية بمنظمة التنمية التجارية الإيرانية ندا عطائي يوم الاحد، ان العراق جاء أولا في لائحة أكثر الدول استيراد للمنظفات من ايران.

وقالت عطائي؛ إن "صادرات منتجات المنظفات نمت 14 بالمئة في 8 شهور فترة 20 مارس/آذار حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2020 مقارنة بنفس الفترة من عام 2019".

وأوضحت أن "بيانات الجمارك تشير الى تصدير 185 ألف طن من انواع المنظفات بقيمة 76 مليون دولار بنمو سعري 14 بالمئة وكمّي 7 بالمئة على أساس سنوي".

وأشارت إلى أن "العراق وأفغانستان وباكستان وتركمانستان وأذربيجان والصين وأوزبكستان وكازاخستان والهند من أكثر الدول استيرادا للمنظفات من إيران على نحو استحوذت على 97 بالمئة من إجمالي الصادرات".

ويستورد العراق معظم السلع والمواد الغذائية من دول الجوار وخاصة إيران وتركيا نتيجة عدم قدرة انتاجه المحلي على منافسة السلع الاجنبية من حيث الجودة والسعر.

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