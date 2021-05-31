العراق أولاً باستيراد "صوص الكاتشب" من تركيا

شفق نيوز/ أعلنت جمعية مصدري الفواكه والخضروات والمنتجات الطازجة في بحر إيجة، يوم الاثنين، أن العراق جاء أولاً باستيراد "صوص الكاتشب" من تركيا خلال العام 2020.

وقال رئيس الجمعية خير الدين اوجاك في تقرير له، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "تركيا صدرت خلال العام الماضي 2020، صلصات الطماطم وصوص الكاتشب الى 114 دولة، بقيمة مالية بلغت 19 مليون دولار".

وأضاف أن "العراق جاء أولاً باستيراد منتجات الطماطم من صوص الكاتشب بقيمة مالية بلغت 7 ملايين دولار بارتفاع بلغ نسبته 23 بالمئة عن السنة التي سبقتها"، مشيراً إلى أن "تركيا احرزت تقدماً في صادراتها من منتجات صوص الكاتشب إلى اسبانيا بنسبة 16 بالمئة والى الامارات بنسبة 41 بالمئة والى الصين بنسبة 138 بالمئة".

واشار الى ان "تركيا تمكنت من تصدير الطماطم المجمدة في عام 2020 ، إلى 27 دولة بقيمة بلغت 32 مليون دولار"، مبينا ان "المملكة المتحدة احتلت المرتبة الأولى بخمسة ملايين دولار، بينما كانت بلجيكا وإيطاليا من الدول التي زادت استيرادها من هذا المنتج في السنوات الاخيرة من تركيا".

يذكر أن العراق يعتمد على استيراد معظم السلع والبضائع من دول الجوار وخاصة ايران وتركيا لافتقاره للمعامل التي تنافس المنتج الاجنبي.