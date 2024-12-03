العراق وفودافون يوقعان اتفاقية إطلاق خدمات الجيل الخامس.. فيديو

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الاتصالات العراقية، يوم الثلاثاء، توقيع اتفاقية مع شركة "فودافون" العالمية لإنشاء شبكة اتصالات جديدة بتقنية الجيل الخامس، تكون مملوكة بالكامل للحكومة العراقية.

وأكدت وزيرة الاتصالات، هيام الياسري، أن المشروع يهدف إلى تحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين، خفض التكاليف، زيادة إيرادات الدولة، وإدخال التكنولوجيا الحديثة. وأضافت أن المشغل الجديد سيوفر فرص عمل للشباب العراقيين ويسهم في تطوير مهاراتهم لإدارة الشبكة.

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لقسم الأسواق الشريكة في فودافون، بيتر دفوراك، أن هذه الخطوة ستساهم في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعراق، مشيراً إلى خبرة فريق الشركة في التعامل مع مشغلين عالميين وتوفير فرص تدريب للمواهب العراقية الشابة.

وتتضمن الاتفاقية إعداد المشغل للإطلاق، تصميم الشبكات، تقديم مقترحات تجارية، وخطط لنمو الأعمال، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم لمواصلة المناقشات حول الخدمات ونموذج الإدارة الأنسب.

يذكر أن فودافون تعد إحدى الشركات الرائدة في قطاع الاتصالات بأوروبا وأفريقيا، حيث تقدم خدماتها لأكثر من 330 مليون عميل في 15 دولة.

وحصلت شركة فودافون العالمية للاتصالات على رخصة تشغيل الشبكة الوطنية للهاتف النقال في العراق بتقنية الجيل الخامس، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، في 26 من الشهر الجاري، حيث كلف المجلس وزارة الاتصالات بالمضي في الإجراءات التحضيرية لتنفيذ المشروع.