العراق وسويسرا يوقعان بالأحرف الأولى اتفاقية منع الازدواج الضريبي

شفق نيوز/ وقع العراق والاتحاد الفدرالي السويسري، بالأحرف الأولى اتفاقية منع الازدواج الضريبي والتهرب من دفع الضرائب على الدخل ورأس المال، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وذكرت وزارة المالية العراقية، في بيان صدر اليوم الخميس، ورد الى وكالة شفق نيوز، أن مدير عام الدائرة القانونية ومدير عام الهيئة العامة للضرائب بالوكالة، محمد حمزة مصطفى، ترأس الجانب العراقي في المفاوضات، بمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء الماليين والقانونيين، إضافة إلى ممثل عن الصندوق العراقي للتنمية الخارجية.

وأوضحت الوزارة أن الاتفاقية تهدف إلى توفير بيئة استثمارية مشجعة وتقليل الأعباء الضريبية على الشركات والمستثمرين السويسريين، مما يسهم في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين. كما أكدت أن سويسرا، باعتبارها دولة متقدمة في مجال جباية الضرائب، ستسهم هذه الشراكة في جذب رؤوس الأموال السويسرية، التي تعد من أهم الاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط، ما يعزز التنمية الاقتصادية في العراق.