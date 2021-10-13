العراق وسوريا يؤكدان أهمية تطوير التعاون الاقتصادي

شفق نيوز/ أكد وزيرا النفط العراقي والسوري، يوم الاربعاء، على اهمية تطوير التعاون الاقتصادي وبالأخص في مجال الطاقة والنفط بين البلدين.

وذكرت وكالة سانا السورية، أن وزير النفط العراقي احسان عبد الجبار، ووزير النفط والثروة المعدنية بسام طعمة، بحثا خلال لقاء على هامش المنتدى الدولي لأسبوع الطاقة الروسي في موسكو، "ضرورة توفير شروط مناسبة لعمل مؤسسات النفط والغاز في ظروف مواجهة تهديدات فلول المجموعات الإرهابية المتبقية في مناطق حقول النفط والغاز في البلدين".

وشدد الجانبان على أهمية المضي قدما في تطوير العلاقات السورية العراقية بما يحقق الاستقرار الاقتصادي ويخدم مصالح مواطني البلدين الشقيقين في جميع المجالات.