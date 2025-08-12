العراق وسوريا يبحثان تعزيز التعاون في مجال النفط والطاقة

شفق نيوز- بغداد

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، مع وزير الطاقة السوري محمد بشير، يوم الثلاثاء، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات النفط والغاز والطاقة وفي مقدمتها إعادة تأهيل وتفعيل خطوط أنابيب النفط بين البلدين.

وذكرت وزارة النفط العراقية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن عبد الغني أشار خلال استقباله الوزير السوري إلى خطط العراق بشأن تعدد منافذ تصدير النفط الخام في ظل الزيادة في الطاقات الانتاجية، فضلاً عن اعطاء مرونة في عمليات التصدير، منوهاً إلى خط تصدير النفط بين العراق وسوريا الذي كان عاملاً في العقود السابقة، وأهمية تجديده أو تأهيله في الوقت الراهن.

وأضاف عبد الغني، أن العراق حقق إنجازات كبيرة في مجالات استثمار الغاز ومجال تكرير النفط، ويسعى لزيادة الطاقات التصديرية من المنافذ الجنوبية، واستئناف التصدير من الأنبوب التركي عبر ميناء جيهان، فضلاً عن دراسة مقترحات التصدير عبر خط بانياس السوري، وخط طرابلس اللبناني.

وأوضح الوزير العراقي، بشأن مشروع خط أنبوب بصرة - حديثة (56 عقدة) بطاقة 2,250 مليون برميل، الذي سيؤمن كميات التصدير عبر المنافذ المذكورة آنفاً، فضلاً عن تأمين النفط الخام للمصافي العراقية، التي تحتاج إلى كميات إضافية من النفط الخام في ظل زيادة الطاقات الإنتاجية لها.

ولفت عبد الغني إلى تحقيق العراق الاكتفاء الذاتي من إنتاج مادتي زيت الغاز، والنفط الأبيض، وفي نهاية العام الحالي سيتم الاكتفاء الذاتي من إنتاج البنزين وإيقاف استيراده.

وتابع البيان، أن الجانبين بحثا في اجتماع عقد بحضور الملاكات القيادية للوزارتين، واقع الحال للأنبوب العراقي السوري وإمكانية الاستفادة منه في تصدير كميات من النفط الخام، والتوصل إلى تشكيل لجنة بين الطرفين لدراسة حالة الأنبوب ومدى إمكانية استئناف التصدير من خلاله، مع مقترح لإشراك استشاري دولي في الموضوع لتحديد صلاحية الأنبوب للعمل ومنظومات الضخ خلاله، وجدوى التأهيل.

من جانبه عبر الوزير السوري، بحسب البيان، عن شكره لإجراء هذه المباحثات مع الجانب العراقي، مستعرضاً الوضع الحالي للصناعة النفطية في سوريا وأهمية التعاون الإقليمي مع سوريا لاستعادة عافيتها، لاسيما في مجال الطاقة والنفط والغاز.

وأكد أهمية التعاون في مجال الخط السوري العراقي للتوصل إلى صيغة لموضوع الأنبوب الذي تعرض لعمليات تخريب، فضلاً عن تقادم الأنبوب والحاجة الماسة للتأهيل أو التجديد.

وحضر اللقاء من الجانب العراقي وكيل الوزارة لشؤون التوزيع، ووكيل الوزارة لشؤون الاستخراج، ومدير عام شركة تسويق النفط، ومدير عام شركة نفط الشمال، ومدير عام شركة خطوط الأنابيب النفطية، ومدير عام دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة، ومدير عام الدائرة الفنية، وضم الوفد السوري معاون الوزير لشؤون النفط وعدد من المسؤولين في الوزارة.

ورعى نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط المباحثات مع الجانب السوري في مجال الاستثمار بحضور رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر محمد مكية، بالإضافة إلى المباحثات مع الجانب السوري في مجال المياه بحضور وزير الموارد المائية عون ذياب، والذي أكد بدوره على ضرورة الالتزام بتمرير كميات المياه خلال نهر الفرات بموجب الاتفاقات الموقعة بذلك.

من جهتها قالت وزارة الطاقة السورية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن وزير الطاقة السوري محمد البشير، أجرى اليوم الثلاثاء في بغداد، مباحثات مع نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، تناولت تعزيز التعاون في قطاع الطاقة، بما في ذلك إعادة تأهيل خط أنابيب كركوك–بانياس وإنشاء خط جديد.

وتم الاتفاق على تشكيل لجان فنية مشتركة لمتابعة تنفيذ المشاريع، وسط نقاشات فنية واقتصادية حول جدوى إعادة تأهيل الخط الذي يعود إلى عام 1952.

وكان الخبير النفطي حمزة الجواهري أوضح لوكالة شفق نيوز أن الخط أنابيب كركوك–بانياس متهالك منذ عقود ولا يصلح لنقل الخام.

واعتبر الجواهري أن إعادة تأهيله غير مجدية وأن الخيار العملي يتمثل في بناء خط جديد بالكامل، بكلفة قد تتجاوز 10 مليارات دولار، تتحملها بغداد إلى جانب الأجور التشغيلية ورسوم النقل والمخاطر، على أن تعود ملكية الخط إلى سوريا بعد انتهاء فترة العقد.