العراق وسلطنة عمان يوقعان إتفاقية منع الازدواج الضريبي لتعزيز التبادل التجاري

شفق نيوز/ أُختتمت، اليوم الجمعة، في العاصمة العمانية مسقط إجراءات التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية منع الازدواج الضريبي مع العراق، والتي تهدف إلى إزالة العقبات الضريبية أمام المستثمرين وتعزيز التبادل التجاري، وفقا لوزارة المالية العراقية التي وصفت الاتفاقية بأنها "خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين".

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن الإتفاقية تهدف إلى تجنب فرض الضرائب المزدوجة على الدخل والأرباح الناشئة عن الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، مما يسهم في توفير بيئة جاذبة لرؤوس الأموال وتعزيز التعاون المالي والضريبي المشترك.

كما تُعد هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية العراق الرامية إلى تطوير علاقاتهِ الاقتصادية الخارجية وتشجيع الاستثمارات المشتركة في مختلف القطاعات، خاصة في مجالات التجارة والطاقة والبنية التحتية، وفقا للبيان.

المالية ذكرت في بيانها أيضا، أن الاتفاقية تسهم في تحفيز رجال الأعمال والشركات العراقية والعمانية على توسيع استثماراتهم وتعزيز مشاريعهم في كلا البلدين، بما يعزز النمو الاقتصادي ويحقق المصالح المشتركة.

وأكد البيان أنه، من المنتظر إستكمال الإجراءات القانونية والتشريعية اللازمة للمصادقة النهائية على الإتفاقية من قبل الجهات المختصة في البلدين خلال الفترة المقبلة.