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العراق وستة بلدان اخرى مسؤولة عن حرق ثلثي الغاز في العالم

Category: اقتصـاد

Date: 2021-05-02T08:30:06+0000
العراق وستة بلدان اخرى مسؤولة عن حرق ثلثي الغاز في العالم

شفق نيوز/ افاد البنك الدولي، اليوم الأحد، بأن العراق وستة بلدان أخرى مسؤولة عن حرق ثلثي الغاز في العالم خلال سنة 2020.

وقال البنك في تقرير له اطلعت عليه وكالة شفق نيوز؛ "ان العراق وستة بلدان اخرى شملت روسيا، وإيران، والولايات المتحدة، والجزائر، وفنزويلا، ونيجيريا لا تزال تحرق الغاز على مدى تسع سنوات متتالية".

واضاف" ان هذه البلدان السبعة تنتج أكثر من 40% من النفط العالمي سنويا، لكنها تمثل نحو ثلثي (65%) عمليات حرق الغاز على مستوى العالم".

وبين البنك؛ أن "صناعة النفط والغاز شهدت عاماً غير مسبوق خلال سنة 2020، حيث انخفض إنتاج النفط بنسبة 8%، في حين انخفض حرق الغاز العالمي بنسبة 5%، مما ادى الى انخفاض النفط من 82 مليون برميل يوميا في عام 2019 إلى 76 مليونا في 2020، وفي الوقت نفسه تراجع حرق الغاز على مستوى العالم من 150 مليار متر مكعب في 2019 إلى 142 مليونا في عام 2020".

وأشار البنك إلى انه "لا يزال العالم يحرق كميات من الغاز تكفي لإنارة أفريقيا جنوب الصحراء"، لافتا الى ان "الولايات المتحدة شكلت نسبة 70% من التراجع العالمي، حيث انخفض حرق الغاز فيها بنسبة 32% من 2019 إلى 2020".

ويُقصَد بعملية حرق الغاز إحراق الغاز الطبيعي المصاحب لاستخراج النفط، وهو يحدث بسبب مجموعة من الأمور تتراوح من القيود والمعوقات السوقية والاقتصادية إلى نقص التنظيم المناسب والإرادة السياسية.

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