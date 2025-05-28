العراق وروسيا أكبر مستوردي الحمضيات التركية خلال نيسان

شفق نيوز/ أعلنت جمعية مصدري الفواكه والخضروات التركية، اليوم الأربعاء، أن العراق وروسيا كانتا أكبر مستوردين للحمضيات التركية خلال شهر نيسان الماضي.

وقال رئيس الجمعية، فرحات جوروز، في تصريح صحفي، إن "صادرات الحمضيات في نيسان/ ابريل الماضي بلغت قيمتها 62.1 مليون دولار، مسجلة زيادة بنسبة 36%"، مشيراً إلى أن "ارتفاع صادرات الليمون واليوسفي كان له الأثر الأكبر في هذا النمو".

وأضاف جوروز أن "قيمة صادرات محصول اليوسفي ارتفعت بمعدل كبير بلغ 220%"، لافتاً إلى أن "العراق وروسيا حافظتا على موقعهما كأكبر سوقين للحمضيات التركية".