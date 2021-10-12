العراق وروسيا الاقل امتثالا لحصصهما النفطية في ايلول

شفق نيوز/ اظهر مسح جديد أجرته منصة "إس آند بي" غلوبال بلاتس، ان العراق وروسيا كانتا الاقل امتثالا لحصصهما الإنتاجية من بين أعضاء أوبك+ في شهر أيلول/ سبتمبر.

وذكرت المنصة في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان إنتاج دول اوبك + في سبتمبر/أيلول بلغ 40.73 مليون برميل يوميًا، بعد أن سجّل 40.26 مليون برميل يوميًا في أغسطس/آب.

وضخّت الدول الـ13 الأعضاء في منظمة الدول المصدّرة للنفط "أوبك" 27.29 مليون برميل يوميًا، بزيادة 320 ألف برميل يوميًا عن الشهر السابق.

بينما أضافت روسيا و8 شركاء آخرين 13.44 مليون برميل يوميًا، بزيادة 150 ألف برميل يوميًا عن الشهر السابق.

وتابعت انه على الرغم من الزيادات، بلغ معدل الامتثال للاتفاق 111.5%، إذ كان الأعضاء الـ19 -الذين لديهم حصص إنتاج بموجب اتفاقية أوبك+ للإمدادات- أقلّ من مخصصاتهم لهذا الشهر بمقدار 570 ألف برميل يوميًا.

واشارت الى ان كل من العراق وروسيا تجاوزا حصصهما، وفقًا للمسح، وكانتا من بين أعضاء التحالف الأقلّ امتثالًا.

ووجد المسح أن روسيا ضخّت 9.86 ملايين برميل يوميًا، فوق هدفها البالغ 9.70 ملايين برميل يوميًا، بينما ارتفع العراق إلى 4.18 ملايين برميل يوميًا، متجاوزًا حصته البالغة 4.11 ملايين برميل يوميًا.

وكان التحالف قد قرر في اجتماعه الأخير، الذي انعقد بداية الشهر الجاري تثبيت سياسة الإنتاج التدريجية التي قُررت في أبريل/نيسان الماضي، على زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميا كل شهر حتى أبريل/ نيسان 2022 على الأقل للتخلص تدريجيا خفض إنتاج حجمه 5.8 مليون برميل يوميا.