العراق ودول أخرى في "أوبك" تحافظ على أكبر فائض نفطي

شفق نيوز/ أفاد وكالة "رويترز"، يوم الأربعاء، بأن منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" كالعراق والسعودية والإمارات والكويت ما زالت تسيطر على جميع الطاقة الفائضة لإنتاج الخام في العالم تقريباً.

وذكرت الوكالة أن "الطاقة الفائضة هي إنتاج خامل يمكن توفيره في أوقات الأزمات الحروب والكوارث الطبيعية".

وأشارت إلى أن "إجمالي الطاقة الفائضة لدى أوبك يبلغ 5.1 مليون برميل يومياً، منها 3.2 ملايين برميل يومياً لدى السعودية، ومليون برميل لدى الإمارات، و400 ألف برميل لدى العراق، و300 ألف برميل يومياً لدى الكويت".

وبينت أن "أكبر المنتجين في أوبك وكذلك بعض حلفائهم، يمتلكون القدرة الفائضة نتيجة لقراراتهم بخفض الإمدادات إلى السوق العالمية بسبب ارتفاع الإنتاج من المنتجين غير الحلفاء مثل الولايات المتحدة والبرازيل وغانا".

ولفتت الوكالة إلى أن "بنك (إتش. إس. بي. سي) في تقرير الأسبوع الماضي أوضح أن الطاقة الفائضة لدى أوبك فوق المتوسط ستعوض تأثير الاضطرابات في البحر الأحمر والمخاطر الجيوسياسية المتزايدة، مع احتمال بقاء سعر خام برنت بين 75 و85 دولاراً للبرميل على المدى المتوسط".