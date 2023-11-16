العراق ودول أُخرى تستورد 4 ملايين طن من الأرز الهندي

شفق نيوز/ قال متعاملون، يوم الخميس، إن الهند صدّرت الى العراق ودول أخرى 4 ملايين طن من الأرز الصنف الفاخر ذات الحبة الطويلة.

وذكرت شبكة CNBC " أن الهند وقعت عقودا لتصدير نحو 500 ألف طن من محصول الموسم الجديد من الأرز البسمتي، للاستفادة من الطلب القوي من كبار المشترين في أوروبا والشرق الأوسط.

واضافت ان "فرض حظر على صادرات الأرز الأبيض غير البسمتي في يونيو/ حزيران لتحقيق الاستقرار في الأسعار المحلية، حددت الهند حدا أدنى لسعر التصدير يبلغ 1200 دولار للطن للمبيعات الخارجية من الأرز البسمتي في أغسطس/ آب".

ووفقا للشبكة، فإنه "نظرا لأن السعر الأدنى أعاق صادرات الصنف المتميز وأثقل كاهل المزارعين بمخزونات كبيرة من محصول الموسم الجديد، خفضت الحكومة الشهر الماضي السعر الأدنى لصادرات الأرز البسمتي إلى 950 دولارا للطن".

واشارت إلى أن " ايران والعراق واليمن والسعودية والإمارات والولايات المتحدة ودول أخرى تستورد ما يقارب سنويا أكثر من أربعة ملايين طن من الأرز البسمتي".