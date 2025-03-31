العراق ودولتين يستحوذون على 62% من الصناعات الانشائية الأردنية

شفق نيوز/ أعلنت صناعة عمان الأردنية، يوم الاثنين، أن العراق ودولتين استحوذوا على 62% من الصناعات الانشائية خلال 11 شهراً من عام 2024.

وقال ممثل القطاع في غرفة صناعة الأردن، علاء أبو صوفة، إن مساهمة القطاع الانشائي في الناتج المحلي الإجمالي يبلغ 2.2 بالمئة، فيما بلغ إجمالي عدد العاملين داخله 15300 عامل وعاملة، 62 بالمئة منهم من العمالة المحلية.

وأضاف أبو صوفة، أن "صادرات القطاع بلغت خلال 11 شهرا من عام 2024، ما يقارب 82 مليون دينار، وصلت لأكثر من 44 سوقاً حول العالم، مبينا أن السعودية وفلسطين والعراق استحوذوا على نسبة 62 بالمئة من إجمالي صادرات القطاع".

وأشار إلى أن "الهند وقطر والإمارات والصين وسلطنة عمان والكويت والولايات المتحدة الأميركية وماليزيا من أبرز الوجهات التصديرية لصادرات قطاع الصناعات الإنشائية".

وأوضح أن "الصناعات الانشائية يندرج تحتها القطاعات الفرعية التالية أحجار بناء ومنتجات الكسارات والرمال ومواد للعزل الإنشائي وتمديدات صحية ومستلزماتها والبلاط وألواح الزجاج ومنتوجات حرارية إنشائية والمنتوجات الإسمنتية لأغراض إنشائية وحديد التسليح والهياكل المعدنية وأعمال الديكور والإنشاء، وأية صناعات أخرى شبيهة".