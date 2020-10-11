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العراق وخمس دول اخرى الاكثر استيراداً للاحذية من تركيا

Category: اقتصـاد

Date: 2020-10-11T06:17:12+0000
العراق وخمس دول اخرى الاكثر استيراداً للاحذية من تركيا

شفق نيوز/ اعلن مجلس المصدرين الأتراك أن العراق وخمس دول اخرى الاكثر استيرادا للاحذية التركية.

وقال المجلس ان "الصادرات التركية من الاحذية والمصنوعات الجلدية تجاوزت 988 مليون دولار خلال الأشهر التسعة من العام الحالي، مع تسجيل انخفاض بواقع 22.7 بالمئة مقارنة بقيمتها، في نفس الفترة من العام 2019".

واضافت ان "صادرات الأحذية الجلدية تمثل نسبة 62.8 بالمئة من مجموع صادرات المصنوعات الجلدية، بقيمة قدرها 620 مليون و122 ألف دولار، خلال الفترة ذاتها"، مشيرة إلى أن "الانخفاض المسجل في قيمة الصادرات في قطاع الأحذية والمصنوعات الجلدية يعود إلى التدابير والإجراءات المُتخذة حول العالم بسبب انتشار فيروس كورونا."

واشارت الى ان "روسيا تصدرت مستوردي الأحذية والمصنوعات الجلدية التركية، تلتها ألمانيا ثم إيطاليا والعراق وإسبانيا وكوريا الجنوبية، عام 2019".

 

 


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