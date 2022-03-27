سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

العراق وثلاث دول خليجية تشكل نصف شحنات زيت الوقود المتجهة لأمريكا

Category: اقتصـاد

Date: 2022-03-27T09:15:18+0000
العراق وثلاث دول خليجية تشكل نصف شحنات زيت الوقود المتجهة لأمريكا

شفق نيوز/ أظهرت بيانات لشركة الأبحاث Kpler، يوم الاحد، ان العراق وثلاث دول خليجية تشكل صادراتها نصف شحنات زيت الوقود المتجه لأمريكا في شهر نيسان/ أبريل المقبل.

وقالت الشركة في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "مصافي التكرير الأمريكية بدأت في اقتناص شحنات زيت الوقود من الشرق الأوسط هذا الشهر بعد أن حظر الرئيس الأمريكي جو بايدن واردات النفط الروسية بسبب غزو أوكرانيا".

ووفقًا للبيانات، فإن روسيا شكلت العام الماضي ما يقل قليلاً عن نصف واردات الولايات المتحدة من زيت الوقود، والمكسيك 20%، والشرق الأوسط بنحو 5%.

واشارت الشركة الى أن "العراق والسعودية والكويت والإمارات تشكل نحو نصف شحنات زيت الوقود بموجب عقود ومن المتوقع أن تتجه إلى الولايات المتحدة في نيسان/ أبريل".

وأظهرت البيانات أن "الشحنات القادمة من الإمارات والكويت المقرر تفريغها في نيسان ستكون الأولى في الأشهر الثمانية الماضية، بينما يمثل آذار أول مرة يصل فيها زيت الوقود العراقي إلى الولايات المتحدة منذ منتصف عام 2021".

واستوردت الولايات المتحدة العام الماضي نحو 700 ألف برميل يوميًا من أنواع مختلفة من زيت الوقود ومواد أولية أخرى ذهبت في الغالب إلى مصافي ساحل الخليج الأمريكية لتكملة النفط الخام الثقيل، وفقًا لبيانات أبحاث السوق.

related

أمريكا تمدد شهرين إضافيين إعفاء العراق لإستيراد الطاقة من إيران

Date: 2020-09-24 04:45:42
أمريكا تمدد شهرين إضافيين إعفاء العراق لإستيراد الطاقة من إيران

صادرات العراق النفطية لأمريكا تهبط إلى الصفر مرة أُخرى

Date: 2020-12-19 06:23:50
صادرات العراق النفطية لأمريكا تهبط إلى الصفر مرة أُخرى

العراق يُصدِّرُ أكثر من 10 ملايين برميل من النفط إلى أمريكا خلال شهر

Date: 2022-02-06 07:04:15
العراق يُصدِّرُ أكثر من 10 ملايين برميل من النفط إلى أمريكا خلال شهر

إنخفاض صادرات العراق النفطية لأمريكا إلى 90 الف برميل يومياً

Date: 2021-02-06 06:30:57
إنخفاض صادرات العراق النفطية لأمريكا إلى 90 الف برميل يومياً

إنخفاض صادرات العراق النفطية لأمريكا الى 78 الف برميل يومياً

Date: 2021-01-23 08:30:02
إنخفاض صادرات العراق النفطية لأمريكا الى 78 الف برميل يومياً

ارتفاع صادرات العراق النفطية إلى أمريكا خلال أسبوع

Date: 2021-12-12 05:48:34
ارتفاع صادرات العراق النفطية إلى أمريكا خلال أسبوع

العراق يزود لبنان بمليون لتر من زيت الغاز

Date: 2020-08-16 10:55:28
العراق يزود لبنان بمليون لتر من زيت الغاز

أمريكا تمدد إعفاء العراق من الطاقة الإيرانية لثلاثة أشهر جديدة

Date: 2021-01-05 06:33:35
أمريكا تمدد إعفاء العراق من الطاقة الإيرانية لثلاثة أشهر جديدة