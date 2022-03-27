العراق وثلاث دول خليجية تشكل نصف شحنات زيت الوقود المتجهة لأمريكا

شفق نيوز/ أظهرت بيانات لشركة الأبحاث Kpler، يوم الاحد، ان العراق وثلاث دول خليجية تشكل صادراتها نصف شحنات زيت الوقود المتجه لأمريكا في شهر نيسان/ أبريل المقبل.

وقالت الشركة في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "مصافي التكرير الأمريكية بدأت في اقتناص شحنات زيت الوقود من الشرق الأوسط هذا الشهر بعد أن حظر الرئيس الأمريكي جو بايدن واردات النفط الروسية بسبب غزو أوكرانيا".

ووفقًا للبيانات، فإن روسيا شكلت العام الماضي ما يقل قليلاً عن نصف واردات الولايات المتحدة من زيت الوقود، والمكسيك 20%، والشرق الأوسط بنحو 5%.

واشارت الشركة الى أن "العراق والسعودية والكويت والإمارات تشكل نحو نصف شحنات زيت الوقود بموجب عقود ومن المتوقع أن تتجه إلى الولايات المتحدة في نيسان/ أبريل".

وأظهرت البيانات أن "الشحنات القادمة من الإمارات والكويت المقرر تفريغها في نيسان ستكون الأولى في الأشهر الثمانية الماضية، بينما يمثل آذار أول مرة يصل فيها زيت الوقود العراقي إلى الولايات المتحدة منذ منتصف عام 2021".

واستوردت الولايات المتحدة العام الماضي نحو 700 ألف برميل يوميًا من أنواع مختلفة من زيت الوقود ومواد أولية أخرى ذهبت في الغالب إلى مصافي ساحل الخليج الأمريكية لتكملة النفط الخام الثقيل، وفقًا لبيانات أبحاث السوق.