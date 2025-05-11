العراق وثلاث دول تستحوذ على نصف صادرات صناعة عمان

شفق نيوز/ اعلنت الاردن، يوم الاحد، ان اربع دول من ضمنها العراق استحوذت على نصف صادرات غرفة صناعة عمان الأردن في الثلث الأول من العام الحالي 2025.

وقالت غرفة صناعة عمان الأردنية في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز؛ ان "صادرات الغرفة خلال الثلث الأول من العام الحالي 2025 وصلت إلى 2.267 مليار دينار، مقابل 1.973 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي".

وأضافت أن، "أربع دول عربية وأجنبية، استحوذت على أكثر من نصف صادرات الغرفة خلال الشهرين الماضيين وهي: الولايات المتحدة الأميركية، والعراق، والسعودية والهند، مسجلة ما قيمته 1.284 مليار دينار أردني".

كما أشارت الغرفة إلى أن "صناعة عمان صدرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية ما قيمته 400 مليون دينار، يليها العراق بقيمة 303 ملايين دينار، ومن ثم السعودية بقيمة 274 مليون دينار، والهند بقيمة 256 مليون دينار".

وبحسب التوزيع الجغرافي لصادرات الغرفة خلال الربع الأول من عام 2025 جاءت البلدان العربية بالمقدمة بقيمة 1.103 مليار دينار، تلتها الدول الآسيوية غير العربية نحو 447 مليون دينار، ثم دول أميركا الشمالية بقيمة 416 مليون دينار.

و 100 دولار الأمريكي يساوي نحو 70 دينارا اردنيا.