"طال انتظارها".. العراق وتوتال الفرنسية يوقعان صفقة طاقة بقيمة 27 مليار دولار

شفق نيوز/ وقع العراق وشركة "توتال إينرجي" الفرنسية العملاقة، يوم الاثنين، اتفاقا للطاقة قيمته 27 مليار دولار، طال انتظاره يهدف إلى زيادة إنتاج النفط وتعزيز قدرة البلاد على إنتاج الكهرباء بأربعة مشاريع نفط وغاز ومصادر طاقة متجددة.

وكانت الصفقة قد وقعت في عام 2021 باستثمارات أولية قدرها 10 مليارات دولار في جنوب العراق على مدى 25 عاما لكنها تأجلت وسط خلافات بين سياسيين عراقيين بشأن الشروط.

واليوم الاثنين، وقع رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجي باتريك بويان الاتفاقية مع وزير النفط العراقي حيان عبد الغني في حفل أقيم بالعاصمة بغداد، حيث أشاد بويان بأنه "يوم تاريخي".

وتم إغلاق الصفقة في أبريل /نيسان، عندما وافق العراق على الحصول على حصة أصغر من المطلوب في البداية في المشروع بنسبة 30٪ ، مع حصول شركة Total Energies على حصة 45٪ وقطر إنرجي بنسبة 25٪ المتبقية.

يهدف المشروع المتكامل لنمو الغاز (GGSIPU) إلى تحسين إمدادات الكهرباء في البلاد ، بما في ذلك عن طريق استعادة الغاز المحترق في ثلاثة حقول نفطية لتزويد محطات الطاقة.

وقالت شركة توتال إنرجي إنها ستطور أيضًا محطة طاقة شمسية بقدرة 1 جيجاوات لتزويد الكهرباء لشبكة البصرة الإقليمية ، ودعت شركة أكوا باور السعودية للانضمام إلى المشروع.