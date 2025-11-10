العراق وتسع دول عربية تمتلك نحو 1500 طن من احتياطات الذهب

شفق نيوز- متابعة

أعلن المجلس العالمي للذهب، يوم الاثنين، أن العراق وتسع دول عربية تمتلك ما يقارب 1500 طن من احتياطات الذهب في العالم.

وقال المجلس في أحدث جدول له لشهر تشرين الثاني، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "عشر دول عربية من ضمنها العراق تمتلك 1498 طناً من الذهب".

وأضاف أن "الدول الخمس العربية الأولى، وهي السعودية ولبنان والجزائر والعراق وليبيا، تمتلك 1101 طن، في حين تمتلك باقي الدول وهي مصر وقطر والكويت والأردن 397 طناً".

وأشار المجلس إلى أن "العراق رفع احتياطاته من الذهب إلى 171.9 طناً في آب الماضي، بعدما كانت 162.7 طن في شهر تموز، محافظاً بذلك على ترتيبه الـ29 عالمياً من أصل 100 دولة مدرجة في الجدول بأكبر احتياطي للذهب".

يذكر أن المجلس العالمي للذهب، الذي يقع مقره في المملكة المتحدة، يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة عميقة بالعوامل المؤثرة في تغيّرات السوق، ويضم بين أعضائه أكبر شركات تعدين الذهب في العالم وأكثرها تقدماً.