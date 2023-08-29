العراق وتركيا يؤكدان على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين

شفق نيوز/ أكد كل من رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط العراقي، محمد علي تميم، ووزير التجارة التركي، عمر بولات، على ضرورة زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وذكرت وزارة التخطيط في بيان اليوم الثلاثاء، أن تميم استقبل أمس الاثنين، وزير التجارة التركي، ، والوفد المرافق له، الذي ضم عددا من المسؤول ورجال الأعمال الأتراك.

وأضاف البيان أنه جرى خلال اللقاء بحث مجمل القضايا المتعلقة بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، في المجالات الاقتصادية، والاستثمارية والتجارية.

ووفقا للبيان فإن الجانبين أكد حرصهما الكبير على تعزيز التعاون، والعمل المشترك، بما يسهم في تطوير البيئة الاستثمارية في العراق، وزيادة حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا.

وتأتي زيارة وزير التجارة التركي عقب قيام مواطنه وزير الخارجية التركي يوم الثلاثاء الماضي بإجراء زيارة رسمية إلى بغداد وأربيل التقى خلالها كبار المسؤولين وبحث معهم عدة ملفات أبرزها الأمن والحدود والمياه والطاقة وتوسيع نطاق التجارة بين البلدين.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا أكثر من 15 مليار دولار خلال العام الماضي 2022 حسب موقع trade map الذي يوفر خريطة التجارة للدول للصادرات والواردات والطلب الدولي والأسواق البديلة والأسواق التنافسية.