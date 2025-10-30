العراق وتركيا يوقعان محاضر تعاون اقتصادي وتجاري في بغداد

شفق نيوز - بغداد

عُقدت في بغداد، اليوم الخميس، أعمال الدورة الثانية للجنة الاقتصادية والتجارية العراقية – التركية المشتركة، برئاسة وزير التجارة أثير داود الغريري ونظيره التركي عمر بولات، وبمشاركة ممثلي القطاعين العام والخاص من البلدين .

وذكر بيان صادر عن التجارة العراقية، أن الاجتماع شهد توقيع محضر الدورة الثانية ضمن إطار لجنة (JETCO)، إضافة إلى مذكرة تفاهم للتعاون في تنظيم المعارض الدولية، وتوسيع التعاون في تسهيل التبادل التجاري والاستثماري والجمارك والمواصفات القياسية، وقطاعات الغذاء ومواد البناء والسيارات وقطع الغيار، إلى جانب تعزيز تبادل الخبرات بين القطاع الخاص في البلدين .

وأكد الوزير الغريري خلال على هامش توقيع المحضر، حرص العراق على إقامة شراكات اقتصادية فاعلة مع تركيا وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، مشيراً إلى أن القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية لبناء الاقتصاد الوطني .

وتهدف هذه الاجتماعات إلى تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري.

وافتتح أيضا وزير التجارة أثير داود الغريري برنامج الوفود التجارية (B2B)، بحضور نظيره التركي عمر بولات.

وأكد الغريري في كلمة له بهذه المناسبة وتابعتها وكالة شفق نيوز، على على عمق الروابط التاريخية بين العراق وتركيا، وما تشهده من تطور مستمر بدعم القيادتين في البلدين، مردفا بالقول إن العراق يشهد تحولًا اقتصاديا" جوهريا" نحو اقتصاد السوق والانفتاح على الاستثمارات العالمية

وأضاف أن الشراكة الحقيقية بين العراق وتركيا يجب ألا تقتصر على التبادل التجاري، بل تمتد إلى الاستثمار ونقل التكنولوجيا وتطوير القطاعات الإنتاجية، داعيا الشركات التركية إلى زيادة مشاركتها الاستثمارية في السوق العراقية وتوسيع المشاريع المشتركة.

هذا وتم افتتاح معرض المنتجات التركية المصدرة، المقام على أرض معرض بغداد الدولي للفترة من 30 ولغاية الأول من شهر تشرين الثاني، وبحضور الوزيرين، وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال وممثلي الشركات المشاركة .

ويهدف المعرض إلى تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين العراق وتركيا، وإتاحة الفرصة للشركات التركية لعرض منتجاتها في السوق العراقية، فضلاً عن بحث آفاق تطوير الشراكات الثنائية وتوسيع حجم التبادل التجاري بين البلدين .

وأكد الوزير الغريري في كلمة له خلال الافتتاح، أن إقامة هذا المعرض تمثل خطوة مهمة في توطيد العلاقات الاقتصادية بين بغداد وأنقرة، مشيراً إلى اهتمام الحكومة العراقية بدعم المبادرات التي تسهم في تنشيط الحركة التجارية وجذب الشركات العالمية للسوق العراقية، بما ينسجم مع توجهات الدولة نحو تعزيز الانفتاح الاقتصادي وتنويع مصادر الاستيراد .

من جانبه، أكد الوزير التركي عمر بولات، رغبة الشركات التركية في توسيع وجودها في السوق العراقية وتقديم منتجات متنوعة تلبي احتياجات المستهلك العراقي .

وشهد المعرض مشاركة واسعة لشركات تركية متخصصة في مختلف القطاعات وسط حضور رسمي واقتصادي وإعلامي، ويستمر المعرض حتى الأول من تشرين الثاني، متضمناً عروضاً مباشرة ولقاءات ثنائية بين ممثلي الشركات ورجال الأعمال، لبحث فرص التعاون الاستثماري والتجاري وتطوير الشراكات المستقبلية .