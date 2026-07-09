العراق وتركيا يناقشان اتفاقية نقل النفط الخام عبر كركوك - جيهان

شفق نيوز- بغداد

عقد وزير النفط العراقي باسم محمد خضير العبادي، اليوم الخميس، اجتماعاً مع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، لمناقشة موضوع الاتفاقية بين البلدين الخاصة بأنبوب نقل النفط الخام لأغراض التصدير (كركوك - جيهان).

وبحسب بيان لوزارة النفط، ورد لوكالة شفق نيوز فإن الاجتماع عقد لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال تنفيذ المشاريع المشتركة في قطاعي النفط والغاز وقطاع الأنابيب، وتبادل الجانبان النقاش حول توسيع آفاق التعاون بين البلدين الجارين في شتى المجالات، وبما يخدم المصالح المشتركة.

ولفت البيان إلى أن الجانبين اتفقا على أهمية استمرار المباحثات والتفاوض بشأن الموضوعات التي تخص اتفاقية نقل النفط، وزيادة السعات والطاقات التصديرية عبر انبوب التصدير، وتنفيذ مشاريع أخرى، وإمكانية اشتراك الشركات التركية في المشاريع الاستثمارية والاستراتيجية في القطاع النفطي.

وكان مصدر مسؤول في شركة نفط الشمال الحكومية، كشف يوم الأربعاء 24 حزيران/يونيو الماضي، عن الانتهاء من إعداد وتهيئة خط الأنابيب العراقي - التركي الممتد من كركوك إلى ميناء جيهان التركي، مؤكداً أن الضخ التجريبي عبر الخط سيبدأ خلال أسبوعين تمهيداً لاستئناف التصدير بصورة مستقرة.

وكان العراق قد طالب تركيا بتمديد اتفاقية خط أنابيب النفط بين كركوك وميناء جيهان التركي لمدة عام على الأقل، في خطوة تهدف إلى منح الجانبين مزيداً من الوقت للتفاوض على اتفاقية جديدة تنظم صادرات النفط عبر هذا المسار الحيوي.

وتنتهي الاتفاقية الحالية الخاصة بخط أنابيب كركوك -جيهان في 27 تموز/ يوليو المقبل، بعد عقود من تنظيمها لصادرات النفط بين العراق وتركيا.