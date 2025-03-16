العراق وتركيا يتفقان على مضاعفة إمدادات الكهرباء عبر خط الربط إلى 600 ميغاواط

شفق نيوز/ استقبل وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل، اليوم الأحد، وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار في بغداد، بحضور السفير التركي أنيل بورا إينان، لبحث آفاق التعاون في قطاع الطاقة وتعزيز الربط الكهربائي بين البلدين.

وأكد الوزير العراقي، وفق بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، أن وزارة الكهرباء أكملت جميع الاستعدادات لرفع طاقة التجهيز عبر خط الربط العراقي - التركي إلى 600 ميغاواط، مقترحًا تشكيل لجنة فنية عليا مشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاقات.

من جانبه، أعلن الوزير التركي أن الأشهر المقبلة ستشهد مضاعفة الإمدادات عبر الخط المشترك، مؤكدًا حرص أنقرة على تعزيز التعاون مع بغداد في قطاع الطاقة.

يُذكر أن خط الربط الكهربائي المشترك (كسك - جزرة 400 ك.ف) بدأ التشغيل في تموز الماضي، ويزود العراق حاليًا بـ300 ميغاواط.

ووصل وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان، اليوم الأحد، الى العاصمة بغداد، وكان باستقباله نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط العراقي حيان عبد الغني.