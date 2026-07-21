العراق وتركيا يبحثان في بغداد تطورات طريق التنمية

شفق نيوز- بغداد

بحث وزير النقل العراقي وهب الحسني، يوم الثلاثاء، مع نظيره التركي عبد القادر أورال في بغداد، عددا من ملفات التعاون المشترك، في مقدمتها مشروع طريق التنمية.

وذكرت وزارة النقل، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الحسني استقبل الوزير التركي والوفد المرافق له في العاصمة بغداد، ضمن زيارة رسمية يجريها الجانب التركي إلى العراق.

وأضافت أن المباحثات تركزت على مشروع طريق التنمية الاستراتيجي، الذي يشترك فيه العراق مع تركيا والإمارات وقطر، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بقطاع النقل وآليات تعزيز التعاون المستمر بين البلدين.

وأشارت الوزارة إلى أن الوفد التركي يضم مختصين في قطاع النقل، فيما شارك في الاجتماعات فريق فني متخصص من وزارة النقل العراقية لبحث الملفات المشتركة.

وفي نيسان/أبريل 2024، وقع العراق وتركيا والإمارات وقطر اتفاقية رباعية لمشروع طريق العراق التنموي، برعاية رئيس مجلس الوزراء السابق محمد شياع السوداني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ويهدف المشروع، الذي يشمل طريقاً برياً وسكة حديدية بطول 1,200 كيلومتر داخل العراق، إلى تعزيز التكامل الاقتصادي بين الشرق والغرب، وزيادة التجارة الدولية، وتسهيل حركة البضائع.

وتبلغ الميزانية الاستثمارية للمشروع نحو 17 مليار دولار، موزعة بين 6.5 مليارات للطريق السريع و10.5 مليارات لسكة القطار الكهربائي، وينفذ على ثلاث مراحل تنتهي في 2028 و 2033 و2050.

ومن المتوقع أن يوفر المشروع نحو 100 ألف فرصة عمل في المرحلة الأولى ومليون فرصة عمل عند اكتماله، ويعزز النمو الاقتصادي والتعاون الإقليمي والدولي.