العراق وتركيا يبحثان تطوير العلاقات المصرفية والمالية

شفق نيوز/ بحث محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف، يوم الجمعة، مع رئيس هيئة التراخيص والرقابة على البنوك في تركيا مهمت اكبان، تطوير العلاقات المصرفية والمالية بين بلديهما.

جاء ذلك خلال لقاء بينهما على هامش الدعوة الموجهة لمحافظة البنك المركزي العراقي من البنك المركزي التركي خلال زيارته الرسمية إلى تركيا برفقة عدد من رؤساء مجالس المصارف الخاصة العراقية.

وذكر بيان صادر عن المركزي العراقي ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الطرفين ناقشا اهمية التعامل المشترك وتبادل الخبرات بين العراق وتركيا".

وأكد مخيف على "ضرورة تطوير العلاقات المصرفية بين المؤسسات المالية العراقية والتركية الى جانب دعم المصارف العراقية الراغبة في فتح فروع لها في تركيا عملا بمبدأ المعاملة بالمثل، فضلا عن تحفيز فروع المصارف التركية المرخصة في العراق على تطوير اعمالها وتواجدها في السوق العراقية".

وأضاف أن "الاقتصاد العراقي يحقق نموا جيدا، وفقا للمؤشرات التي تصدرها مؤسسات عالمية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبالتالي فان المصارف العراقية لديها القدرة والامكانية على التواجد في اكثر من بلد مثل تركيا وغيرها".

وأشار مخيف إلى أن "البنك المركزي عمل طيلة الفترة الماضية على دعم الاقتصاد عبر المصارف وهذا ساعد في تطور المصارف العراقية".

وعلى هامش اللقاءات، التقى ممثلو المصارف العراقية بكبرى المصارف التركية وبحثوا العلاقات المصرفية والتعاون المستقبلي بما يخدم البلدين، وفق البيان.