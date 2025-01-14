العراق وبريطانيا يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز القطاع الخاص وتمويل المشاريع الحيوية

شفق نيوز/ وقعت لجنة مبادرة الضمانات السيادية العراقية، يوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع مؤسسة ضمان الصادرات البريطانية في العاصمة لندن، وذلك على هامش زيارة رئيس الحكومة محمد شياع السوداني للمملكة المتحدة.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "جرت، في العاصمة البريطانية لندن، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين لجنة مبادرة الضمانات السيادية، ومؤسسة ضمان الصادرات البريطانية، وذلك على هامش الزيارة الرسمية لرئيس مجلس الوزراء إلى المملكة المتحدة".

وأضاف أن "المراسم جرت برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط محمد تميم، حيث وقع عن الجانب العراقي رئيس لجنة المبادرة، مستشار رئيس مجلس الوزراء محمد صاحب الدراجي، فيما وقعها مدير مجموعة الأعمال عن المؤسسة البريطانية آدم هارس".

وتابع "تتضمن بنود المذكرة دعم استيرادات الخطوط الإنتاجية والتكنولوجيا الصناعية والزراعية للقطاع الخاص العراقي، من المملكة المتحدة".

ولفت إلى أن "هذه المذكرة تعد سارية لمدة خمس سنوات، وتأتي في إطار الاتفاقات ومذكرات التفاهم التي وقعتها الحكومة العراقية مع عدد من الدول الأوروبية، وتهدف إلى رفع كفاءة القطاع الخاص العراقي، وتحقيق التكامل مع المجتمع الدولي".

وأشار البيان إلى أنه "الجانبين اتفقا على أن تقوم مؤسسة ضمان الصادرات البريطانية بتمويل عدد من المشاريع الحيوية للحكومة العراقية، والتهيئة لزيادة سقف التمويل للمشاريع الحكومية المنتجة".