العراق وبريطانيا يوقعان مذكرة تفاهم في مجال التغير المناخي والبيئة

شفق نيوز/ وقع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ونظيره البريطاني ديفيد لامي، يوم الثلاثاء، مذكرة تعاون بشأن التغير المناخي والبيئي واقتصاديات الكربون، تتضمن خارطة طريق أمدها خمس سنوات لوقف حرق الغاز.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الأخير "استقبل في مقر إقامته بالعاصمة البريطانية لندن، وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، وجرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون بين العراق وبريطانيا على الصعد كافة، وسبل تعزيزه في ضوء ما جرى اليوم من تفاهمات شملت مختلف المجالات، وما تشكله الزيارة من عهد جديد في مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين، وصولاً إلى تأسيس شراكة شاملة وواعدة".

وتابع أن "اللقاء شهد استعراض عدداً من القضايا الإقليمية والدولية، وتطورات الأوضاع في المنطقة، وأهمية دعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".

ولفت إلى أنه "عقب اللقاء جرت مراسم توقيع مذكرة تعاون بشأن التغير المناخي والبيئة واقتصاديات الكربون، بين العراق وبريطانيا، وقعها عن الجانب العراقي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، فيما وقعها عن الجانب البريطاني ديفيد لامي، وتهدف المذكرة إلى تعميق التعاون في مجال زيادة الاعتماد على الطاقة المستدامة، بما في ذلك تعزيز فرص التنمية والتجارة والاستثمار، والتكامل الصناعي ذي الصلة".

وأكد أن "المذكرة تتضمن أيضاً التعاون على خارطة طريق مدتها خمس سنوات للحد من حرق الغاز، والحد من البصمة الكربونية قصيرة الأجل للعراق خصوصا عبر إنهاء حرق وتنفيس الغاز المصاحب، وكذلك زيادة كفاءة الطاقة، وتسريع عملية الاعتماد على الطاقة المتجددة بما في ذلك طاقة الرياح والطاقة الشمسية وغيرها، وتعزيز تدريب القوى العاملة لتحقيق التحول في مجال الطاقة، ودعم وتعزيز الاقتصاد الأخضر والتحسين البيئي وتنمية أسواق الكربون".