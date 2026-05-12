العراق وباكستان يتفقان مع إيران على شحن النفط والغاز عبر الخليج

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، مساء اليوم الثلاثاء، بأن العراق وباكستان أبرما اتفاقات مع إيران لنقل النفط والغاز الطبيعي المسال عبر الخليج.

وقال مسؤول في وزارة النفط العراقية مطلع على الاتفاق الأولي والمحادثات الجارية لـ"رويترز"، إن العراق يعمل الآن على الحصول على موافقة إيران على زيادة عدد ⁠السفن التي تعبر من المضيق في وقت تسعى فيه الحكومة إلى حماية عوائد النفط التي تشكل 95% من ميزانيتها.

وأضاف المسؤول، أن "العراق حليف مقرب لإيران، وأي تدهور في اقتصاد العراق سيلحق الضرر أيضاً ⁠بالمصالح الاقتصادية الإيرانية في البلاد".

وأكد مسؤول آخر، في وزارة النفط العراقية ومصدر في قطاع الشحن، "المحادثات مع طهران".

هذا و⁠أمّن العراق مرور ناقلتي نفط خام ضخمتين من المضيق، الأحد الماضي، وكان على متن كل منهما نحو مليوني برميل من النفط الخام.

وقال كلاوديو شتوير من معهد أكسفورد لدراسات الطاقة إن إيران سعت في البداية إلى وقف حركة الملاحة ⁠عبر المضيق، لكن هذا الموقف آخذ في التغير الآن.

وأوضح أن "إيران تحولت من منع المرور عبر مضيق هرمز إلى التحكم في الوصول إليه، ولم يعد هرمز طريق عبور محايداً، بل أصبح ممراً خاضعاً للرقابة".

وأدت الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران في 28 شباط/ فبراير 2026 إلى انخفاض حاد في صادرات الطاقة من منطقة توفر عادة 20% من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال في العالم.

وفرضت الولايات المتحدة حصاراً على الموانئ الإيرانية في الأسابيع القليلة الماضية.