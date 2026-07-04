العراق والإمارات يقودان تعافي صادرات النفط الخليجية خلال حزيران

شفق نيوز- بغداد

ارتفعت صادرات النفط الخام والمكثفات من دول الخليج خلال يونيو/حزيران الماضي، بالتزامن مع تحسن الملاحة عبر مضيق هرمز، حيث سجل العراق والإمارات والكويت وإيران زيادات ملحوظة في تدفقات النفط، رغم بقاء الصادرات الإجمالية دون مستويات العام الماضي.

وأظهرت بيانات شركات تتبع الشحنات نقلا عن رويترز، أن صادرات العراق ارتفعت إلى نحو 780 ألف برميل يومياً في يونيو/حزيران مقارنة مع 260 ألف برميل يومياً في مايو/أيار، لكنها بقيت أقل بكثير من مستوى 3.3 ملايين برميل يومياً المسجل في حزيران 2025.

كما ارتفعت صادرات الإمارات إلى 3.7 ملايين برميل يومياً مقابل 2.55 مليون برميل يومياً في مايو/أيار، فيما زادت صادرات السعودية إلى 4.32 ملايين برميل يومياً مقارنة مع 3.69 ملايين برميل يومياً في الشهر السابق، في حين ارتفعت صادرات الكويت إلى 760 ألف برميل يومياً وإيران إلى 640 ألف برميل يومياً.

وبذلك، ارتفع إجمالي صادرات النفط الخليجية إلى 9.57 ملايين برميل يومياً في يونيو/حزيران، مقارنة مع 7.67 ملايين برميل يومياً في مايو/أيار، لكنها ظلت أقل من مستوى 16.52 مليون برميل يومياً المسجل في حزيران من العام الماضي.

كما ساهمت زيادة حركة ناقلات النفط في تخفيف أزمة تراكم الشحنات النفطية في الخليج، إذ عبرت 98 ناقلة نفط مضيق هرمز خلال أسبوع واحد، وهو أعلى مستوى منذ بدء التوترات، في حين تراجع حجم النفط العالق في الخليج إلى نحو 23 مليون برميل بعد أن بلغ ذروته عند 96 مليون برميل في أواخر أبريل/ نيسان.