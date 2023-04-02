العراق والأردن يطرحان عطاء دوليًّا لإنشاء مدينة اقتصادية مشتركة

شفق نيوز/ أعلن العراق والأردن، يوم الأحد، عن طرح عطاء دولي لاستقطاب مطور لمشروع المدينة الاقتصادية المشتركة بين البلدين.

وقالت وزارة الصناعة والتجارة الأردنية، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "دعوة العطاء تشمل إعداد الدراسات والتصاميم والمخططات الهندسية وتطوير وتمويل وتنفيذ وإدارة واستثمار وترويج وتشغيل المدينة الاقتصادية وإدامة وصيانة عناصرها ومرافقها".

وأضافت أن "الشركة العراقي الأردنية المملوكة لحكومتي البلدين والمكلفة بتنفيذ المشروع، دعت الشركات العالمية المختصة والمؤهلة في مجال تطوير المدن الاقتصادية أو الصناعية أو المناطق التنموية أو المناطق الحرة، للمشاركة بالعطاء".

وأكد وزير الصناعة والمعادن العراقي خالد بتال النجم، ووزير الصناعة والتجارة الأردني يوسف الشمالي، على "أهمية المشروع لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وتحقيق التكامل في العديد من المجالات سيما الصناعية منها وإحداث التنمية المطلوبة في البلدين، وتوفير فرص العمل واستقطاب الاستثمارات وتنشيط العديد من القطاعات"، وفقًا للبيان.

وقال الوزيران "وصلنا إلى مرحلة متقدمة للبدء بتنفيذ هذا المشروع الإستراتيجي الذي سيشكل رافعة قوية للتعاون الاقتصادي ويحفز استقطاب الاستثمارات العربية والأجنبية وهو بمثابة رسالة قوية لإمكانية تحقيق التكامل الاقتصادي في الإطار العربي في العديد من المجالات".

وتقدر مساحة المدينة الاقتصادية المقرر إقامتها على الحدود بين البلدين، بـ22 ألف دونم.

وكان البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي لوزارة الصناعة والتجارة الأردنية، أظهر أنه سيتم العمل على استكمال الدراسات والتصاميم ووثائق العطاء وطرحه لتنفيذ مشروع المدينة الاقتصادية مع العراق، خلال العام الحالي، فيما سيستمر التنفيذ حتى العام 2025.