العراق والأردن يبحثان تبادل الكهرباء وفق احتياجات الشبكتين الوطنيتين

شفق نيوز- بغداد

بحث وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل، مع وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة، يوم الأحد، مشروع الربط الكهربائي الثلاثي العراقي - الأردني – المصري، وتبادل الطاقة بين البلدين وفق احتياجات المنظومتين وبما يحقق المصلحة المشتركة.

جاء ذلك خلال استقبال فاضل في مقر الوزارة نظيره الأردني والوفد المرافق له، ‏حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في قطاعي الكهرباء والطاقة ‏المتجددة بين البلدين، والتقدم المحرز في مشاريع الربط الكهربائي.‏

وبحسب بيان لوزارة الكهرباء العراقية ورد لوكالة شفق نيوز، فإن فاضل رحب في مستهل اللقاء بالوفد الأردني، مؤكداً عمق العلاقات ‏الثنائية وأهمية البناء على فرص التكامل الإقليمي في مجال الطاقة.

وأشار البيان إلى أن الجانبين تناولا ‏مستجدات مشروع الربط الكهربائي الثلاثي العراقي – الأردني - المصري، وأكدا ‏"المضي في استكمال الإجراءات الفنية والتنظيمية اللازمة لدعم موثوقية الشبكات ‏وتعظيم المنافع المتبادلة".‏

وتابع، أن الوزير العراقي كشف عن خطط لزيادة طاقة خط الربط الكهربائي مع الأردن باتجاه ‏منفذ القائم خلال الفترة القريبة المقبلة، بما يسهم في تعزيز استقرار المنظومة ‏الكهربائية في مناطق غرب العراق. ‏

ونقل البيان عن الوزير الأردني، تأكيده على أن "الربط الكهربائي مع العراق لا يقتصر على ‏تصدير الطاقة باتجاه العراق فحسب، بل يؤسس أيضاً لمرحلة تبادل الطاقة بين ‏البلدين وفق احتياجات المنظومتين وبما يحقق المصلحة المشتركة". ‏

وعرض الخرابشة إشراك الشركات الأردنية في مشاريع الطاقة المتجددة ‏داخل العراق، بما يعزز الشراكات الاستثمارية ويتيح تبادل الخبرات ونقل ‏التكنولوجيا.‏

ورحب الوزير العراقي بهذا التوجه، موضحاً أن "وزارة الكهرباء توفر فرصاً ‏استثمارية متاحة لجميع المستثمرين في مجال الطاقات المتجددة ضمن أطر شفافة ‏وتنافسية، دعماً لزيادة إنتاجية الطاقة النظيفة وتحسين كفاءة منظومتي النقل ‏والتوزيع"، وفق البيان.‏