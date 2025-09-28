العراق والأردن يبحثان تبادل الكهرباء وفق احتياجات الشبكتين الوطنيتين
شفق نيوز- بغداد
بحث وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل، مع وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة، يوم الأحد، مشروع الربط الكهربائي الثلاثي العراقي - الأردني – المصري، وتبادل الطاقة بين البلدين وفق احتياجات المنظومتين وبما يحقق المصلحة المشتركة.
جاء ذلك خلال استقبال فاضل في مقر الوزارة نظيره الأردني والوفد المرافق له، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في قطاعي الكهرباء والطاقة المتجددة بين البلدين، والتقدم المحرز في مشاريع الربط الكهربائي.
وبحسب بيان لوزارة الكهرباء العراقية ورد لوكالة شفق نيوز، فإن فاضل رحب في مستهل اللقاء بالوفد الأردني، مؤكداً عمق العلاقات الثنائية وأهمية البناء على فرص التكامل الإقليمي في مجال الطاقة.
وأشار البيان إلى أن الجانبين تناولا مستجدات مشروع الربط الكهربائي الثلاثي العراقي – الأردني - المصري، وأكدا "المضي في استكمال الإجراءات الفنية والتنظيمية اللازمة لدعم موثوقية الشبكات وتعظيم المنافع المتبادلة".
وتابع، أن الوزير العراقي كشف عن خطط لزيادة طاقة خط الربط الكهربائي مع الأردن باتجاه منفذ القائم خلال الفترة القريبة المقبلة، بما يسهم في تعزيز استقرار المنظومة الكهربائية في مناطق غرب العراق.
ونقل البيان عن الوزير الأردني، تأكيده على أن "الربط الكهربائي مع العراق لا يقتصر على تصدير الطاقة باتجاه العراق فحسب، بل يؤسس أيضاً لمرحلة تبادل الطاقة بين البلدين وفق احتياجات المنظومتين وبما يحقق المصلحة المشتركة".
وعرض الخرابشة إشراك الشركات الأردنية في مشاريع الطاقة المتجددة داخل العراق، بما يعزز الشراكات الاستثمارية ويتيح تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا.
ورحب الوزير العراقي بهذا التوجه، موضحاً أن "وزارة الكهرباء توفر فرصاً استثمارية متاحة لجميع المستثمرين في مجال الطاقات المتجددة ضمن أطر شفافة وتنافسية، دعماً لزيادة إنتاجية الطاقة النظيفة وتحسين كفاءة منظومتي النقل والتوزيع"، وفق البيان.