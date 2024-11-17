العراق واليابان يوقعان اتفاقية تمويل المرحلة السادسة من مشروع تطوير مصفى البصرة

شفق نيوز/ وقعت وزيرة المالية العراقية طيف سامي، يوم الأحد، اتفاقية تمويل قرض المرحلة السادسة من مشروع تطوير مصفى البصرة مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "JICA".

وذكر بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، أن التوقيع جرى بحضور السفير الياباني لدى بغداد ماتسوموتو فوتوشي، ونائب المدير التنفيذي للوكالة ميازاكي كاتسورا.

وبحسب البيان، تشمل الاتفاقية إتاحة قرض تنموي لمشروع تركيب مصنع جديد يحمل اسم "مشروع التكسير بالعامل المساعد (FCC)"، وهو مصنع متطور يُستخدم لتحويل النفط المتبقي من عمليات الإنتاج الحالية إلى منتجات نفطية عالية الجودة.

وقالت وزير المالية إن "توقيع هذه الاتفاقية يشكل خطوة محورية في تطوير قطاع النفط العراقي، ويجسد التزام الحكومة بدعم الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد".

وأشارت إلى أن تنفيذ المشروع في مصفى البصرة، سيسهم بشكل كبير في تحسين جودة المنتجات النفطية، مما يعزز تحقيق أهداف الاكتفاء الذاتي وتلبية احتياجات السوق المحلي بفاعلية.

وأضافت أن "إتمام مراحل هذا المشروع الحيوي بشكل سلس سيعزز من دور القطاع الخاص في صناعة الطاقة، ويفتح آفاقًا جديدة لتوفير فرص العمل للشعب العراقي، بعد اكتماله".

من جانبه، أعرب السفير الياباني، عن سعادته بالمساهمة في دعم تطوير قطاع النفط العراقي من خلال تمويل هذا المشروع الحيوي، مشيراً إلى أن "إنشاء مصنع مشروع التكسير بالعامل المساعد (FCC) يمثل إضافة كبيرة لقدرات العراق الإنتاجية وسيدعم الجهود لتطوير الصناعات النفطية بشكل مستدام".

وأضاف "نأمل أن يسهم هذا التعاون في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ودعم التنمية الاقتصادية في العراق بما يتوافق مع أهداف الشراكة والتعاون المشترك".

ويهدف المشروع إلى تعزيز القدرة الإنتاجية للعراق في مجال المشتقات النفطية عالية الجودة، مما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير العملات الأجنبية، حيث سيعمل المشروع على تحقيق ثمانية ملايين دولار يومياً.

كما يتميز القرض المقدم بسعر فائدة منخفض للغاية يبلغ 0.2% سنوياً، إلى جانب فترة سماح تصل إلى عشر سنوات، مما يوفر أفضل الشروط المالية لدعم استقرار التمويل في العراق، بالإضافة إلى ذلك، يساهم المشروع في تحديث قطاع الطاقة، مما يعزز من جاذبيته للشركات الأجنبية.

يشار إلى أن توقيع اتفاقية قرض المرحلة السادسة من المشروع، تأتي تنفيذاً لما جاء ضمن تقديرات جداول الموازنة العامة الاتحادية، وجداول تمويل العجز لسنة 2024 وقرار مجلس الوزراء المرقم 24805 لسنة 2024، لإتفاقية تمويل مصفى البصرة بمبلغ 60.40 مليار ين ياباني، وهو ما يعادل 380 مليون دولار أمريكي.

ومن الجدير بالذكر، أن المشروع ينفذ بوتيرة متزايدة من قبل وزارة النفط/ شركة مصافي الجنوب، حيث بلغت نسبة إنجازه ما يقارب الـ93%، والذي من المؤمل أن يتم استكمال الأعمال المدنية كافة والشروع بالتشغيل التجريبي بحلول منتصف العام 2025.