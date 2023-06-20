العراق والهند يوقعان مذكرة تفاهم في جميع المجالات

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النفط العراقية، يوم الثلاثاء، توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي مع الهند في جميع المجالات.

ونقل بيان أصدرته الوزارة، عن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط العراقي حيان عبد الغني تأكيده أهمية تطوير وتوسيع آفاق التعاون الثنائي مع جمهورية الهند في جميع المجالات ومنها الاقتصادية والتجارية والمالية والتقنية والصحية والزراعية والثقافية وغيرها، وذلك خلال التوقيع على مذكرة التفاهم مع نظيره الهندي وزير النفط والغاز الطبيعي والإسكان والشؤون الحضرية هارديب بوريه في العاصمة الهندية نيودلهي .

وقال عبد الغني ان العراق يعد الهند شريكاً تجارياً مهماً وأحد أهم المستوردين للنفط الخام العراقي ، تربطنا معهم علاقات تاريخية وصداقة وتعاون متميزة، والهند اليوم تمثل قوة اقتصادية وصناعية تشهد نمواً متسارعاً .

وأشار عبد الغني الى حرص البلدين الصديقين على تفعيل وتوسيع آفاق التعاون الثنائي من خلال تفعيل مذكرة التفاهم التي تضم محاور عدة منها التعاون التجاري والمالي والطاقة والاقتصادي والصناعي والعلمي والصحي والتقني والزراعي والثقافي والقنصلي ، والتدريب وتبادل الخبرات وغيرها من المحاور التي تخدم المصالح المشتركة، مرحباً بالشركات الهندية الاستثمارية للعمل في العراق وفي جميع المجالات .

من جانبه قال وزير النفط والغاز الطبيعي والإسكان والشؤون الحضرية في جمهورية الهند هارديب بوريه، ان "العلاقات العراقية - الهندية تشهد تطوراً كبيراً"، مؤكداً على "عمق العلاقات التاريخية بين البلدين وحرص الهند على ان تكون شريكاً تجارياً مهماً للعراق ، وتحرص على تعزيز هذه العلاقات في جميع المجالات ، مؤكداً على رغبة الشركات الهندية الاستثمارية لتنفيذ المشاريع المهمة في العراق".

وأشارت الوزارة إلى أن الجانب العراقي في اللجنة ضم كل من وزارات النفط، الخارجية، المالية، الصناعة، الزراعة، النقل، الموارد المائية، الاسكان والاعمار، الكهرباء، الاتصالات، التربية، الثقافة، التعليم العالي، العمل والشؤون الاجتماعية، سلطة الطيران المدني، البنك المركزي العراقي، اضافة الى القطاع الخاص.