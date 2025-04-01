العراق والهند أكبر مستوردين لمنتجات النفط المكرر في آذار

شفق نيوز/ أعلنت شركة "كبلر" التي توفر البيانات القائمة على التكنولوجيا والتحليلات ورؤى السوق التي تركز على أسواق الطاقة والشحن، يوم الثلاثاء، أن العراق والهند كانا أكبر مستوردين للمنتجات المكررة في مارس/آذار الماضي.

وذكرت الشركة، أن "واردات المنتجات المكررة المخزونة في ميناء الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة ارتفعت خلال شهر اذار الماضي الى 835 الف برميل يوميا مقارنة ب 783 الف برميل يوميا في شباط" .

وأضافت أن "العراق والهند كانتا اكبر دولتين مستوردتين لهذه الكميات".

وتشمل المنتجات النفطية المكررة، على سبيل المثال الغازولين، والكيروسين، والمنتجات المُصفّاة بما فيها زيت الوقود وغاز النفط المسال، والإسفلت، وزيوت التشحيم، ووقود الديزل، والوقود المترسب.