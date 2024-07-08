العراق والمكسيك يتنافسان في استيراد أفخاذ الدجاج الأمريكي

العراق والمكسيك يتنافسان في استيراد أفخاذ الدجاج الأمريكي
2024-07-08T08:37:08+00:00

شفق نيوز/ أفادت أحدث بيانات وزارة الزراعة الأمريكية، بأن العراق احتل المرتبة الثانية في قائمة أكبر مستوردي أفخاذ الدجاج الأمريكي خلال شهر مايو/ آيار 2024.

واطلعت وكالة شفق نيوز، على بيانات الوزارة التي أظهرت، أن الولايات المتحدة صدرت 103,342 طنا متريا من أفخاذ الدجاج في مايو/ آيار، بزيادة طفيفة تقدر بـ 712 طنا متريا، أي بنسبة أقل من 1% مقارنة بصادرات شهر أبريل/ نيسان. 

وقد بلغ متوسط سعر أفخاذ الدجاج الأمريكي في مايو/ آيار 1.164 دولارا للطن، أو 53 سنتا للرطل.

وتصدرت المكسيك قائمة المستوردين في ذات الشهر، حيث استحوذت على 8% من إجمالي الصادرات الأمريكية من أفخاذ الدجاج، تلتها العراق بنسبة 7%. 

كما أظهرت البيانات أن تايوان وغواتيمالا والإمارات العربية المتحدة استوردت كل منها 6% من الإجمالي.

من بين أكبر 10 دول مستوردة، سجلت المكسيك أعلى متوسط قيمة لأفخاذ الدجاج الأمريكي، حيث بلغ 1,346 دولارا أمريكيا للطن، أو 61 سنتا للرطل.

 

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