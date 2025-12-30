العراق والكويت يسجلان قفزة قياسية في التبادل التجاري لعام 2024

شفق نيوز- بغداد

أعلن وزير التجارة العراقي أثير داود الغريري، يوم الثلاثاء، تحقيق نمو ملحوظ في حجم التبادل التجاري مع دولة الكويت خلال عام 2024.

وذكر الغريري في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "بيانات عامي 2023 و2024 أظهرت ارتفاع التبادل التجاري بين البلدين بنسبة تقارب 116% مقارنة بالعام السابق، ما يعكس تقدماً ملموساً في العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية".

وأشار الغريري إلى أن "هذا النمو جاء نتيجة زيادة الاستيرادات العراقية من دولة الكويت، مما يعكس توسع الطلب المحلي وتعاظم دور السوق الكويتي في تلبية احتياجات السوق العراقية".

وأضاف أن "قائمة السلع المستوردة تصدرتها السيارات ووسائط النقل وقطع الغيار، تلتها المواد الغذائية المتنوعة، ثم المواد الإنشائية والكهربائية والإلكترونية، ما يوضح تنوع المنتجات المتبادلة بين البلدين".

أما بالنسبة للصادرات، فاوضح الغريري قائلا: "إن الصادرات العراقية إلى دولة الكويت سجلت أداءً إيجابياً، خاصة المواد الغذائية"، مشدداً على "حرص الوزارة على دعم المنتج الوطني وفتح منافذ جديدة له في الأسواق الإقليمية".

وأكد الغريري أن "هذا النمو يعكس تحسّن بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات التجارية وتعزيز التعاون المشترك، إلى جانب القرب الجغرافي الذي أسهم في زيادة انسيابية حركة السلع"، مشيرا إلى "استمرار الوزارة في دعم العلاقات التجارية وتنمية الصادرات خلال المرحلة المقبلة".