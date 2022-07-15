العراق والسعودية يوقعان اتفاقاً للربط الخليجي والتزويد الكهربائي

شفق نيوز/ وقع العراق والسعودية، مساء الجمعة، اتفاقاً بشأن توفير الطاقة الكهربائية بشكل مستقر وبكلف مخفّضة عبر الاتفاق مع هيئة الربط الخليجي.

وذكر بيان لمكتب رئيس الحكومة العراقية، وقع الاتفاق المخول بصلاحيات الوزير لإدارة وزارة الكهرباء عن الجانب العراقي، ووكيل وزارة الطاقة ورئيس مجلس إدارة الربط الخليجي عن الجانب السعودي.

ومن شأن هذا الاتفاق أن يهيّئ المزيد من أسباب استقرار تزويد الطاقة الكهربائية، وإمدادات الشبكة الوطنية، ولاسيما في المواسم التي تشهد ارتفاع الطلب.

وجرى أيضاً توقيع اتفاق ثانٍ؛ يهدف إلى تجهيز العراق بالطاقة الكهربائية من السعودية، وأن تصبح الشبكة الوطنية العراقية محوراً لنقل الطاقة بين قارتي آسيا وأوروبا، ووقع الاتفاق وزير النفط عن الجانب العراقي، ووزير الطاقة عن الجانب السعودي.

وتأتي هذه الخطوات عشية انعقاد قمّة جدّة للأمن والتنمية التي تنطلق أعمالها يوم السبت الموافق 16 تموز 2022، بمشاركة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي على رأس وفد حكومي رفيع.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن الولايات المتحدة أنهت اتفاقا على ربط شبكة الكهرباء العراقية بشبكة دول مجلس التعاون الخليجي عبر الكويت والسعودية.

وأكد بايدن، من جدة، أن الإدارة الأمريكية بحثت الاحتياجات الأمنية والعسكرية للسعودية لمواجهة التهديدات.

وتابع أن السلطات السعودية وافقت على تمديد الهدنة في اليمن.

وتابع بايدن، أن الولايات المتحدة تتوقع زيادة في إنتاج النفط خلال الأسابيع المقبلة.

وقال بايدن، إنه أجرى محادثات مهمة مع القادة في السعودية، لافتًا إلى أن السعوديين فتحوا الأجواء أمام جميع الناقلات.

وقال في كلمة من جدة، "أنجزنا اتفاق تاريخي لتحويل نقطة ساخنة في قلب الحروب شرق الأوسط إلى منطقة سلام.