العراق والسعودية يمضيان باتفاقات جديدة لتنشيط منفذ عرعر الحدودي

شفق نيوز/ اتفق العراق والسعودية، يوم الاربعاء، على المضي في خطوات جديدة لتنشيط عملية التبادل التجاري في منفذ عرعر الحدودي بين البلدين.

وقالت هيئة المنافذ الحدودية العراقية في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن لجنة النقل والمنافذ الحدودية برئاسة رئيس الهيئة عمر الوائلي والوفد المرافق له عقدت، اليوم، اجتماعا في منفذ عرعر الحدودي، بحضور السفير السعودي في العراق، مع الجانب السعودي برئاسة المحافظ لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك ورئيس هيئة النقل والوفد المرافق لهم"، ميناً أن "الاجتماع يأتي استكمالًا لاجتماع الرياض".

وأكد الوائلي، وفق البيان، أنه تم وضع نقاط لحلحلة كافة المعوقات التي تواجه عملية التبادل التجاري في المنفذ من اجل زيادتها وتسهيل اجراءات دخول البضائع لكلا البلدين.

كما تم الاتفاق، بحسب البيان، على فتح مكتب خاص لتصديق شهادات المنشأ بعد موافقة وزارة التجارة وإعطاء تسهيلات واولوية للمستوردين العراقيين والمصدرين على حد سواء.

واشار البيان إلى "زيارة ساحة التبادل التجاري وحث العاملين عليها بالسرعة في عملية المناولة والتبادل واكمال المستلزمات المطلوبة".

وأوضح أنه "تم تكليف إدارة المنفذ بوضع خطط محكمة مع الاجهزة الأمنية والدوائر العاملة بالمنفذ بما يضمن تفتيش البضائع ومنع مرور اي مواد خارج الضوابط"ز

وبحسب البيان فقد "طالب الجانب السعودي بدعم المنفذ وزيادة التجارة وتفعيل الترانزيت باقرب وقت ممكن، وتسمية منسقين بين المنفذين لاستكمال الطرق المزمع انجازها من قبلهم بما يؤمن انسيابية دخول وخروج الشاحنات".

وسبق أن ناقش وفد أمني حكومي عراقي مشترك، برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري، يوم 24 حزيران الماضي، خلال اجتماع مع المسؤولين السعوديين في الرياض، قضايا عدة بينها أمن الحدود والمنافذ المشتركة.