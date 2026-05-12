العراق والسعودية يسجلان انخفاضاً نفطياً مع هبوط إنتاج أوبك لأدنى مستوى

شفق نيوز- بغداد

شهد العراق والسعودية انخفاضاً إضافياً في إنتاج النفط خلال شهر أبريل/نيسان، بالتزامن مع تراجع إنتاج منظمة أوبك إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عقدين بسبب اضطرابات التصدير عبر مضيق هرمز.

وأظهر مسح أجرته وكالة رويترز، أن إنتاج أوبك انخفض بمقدار 830 ألف برميل يومياً مقارنة بشهر مارس/آذار، ليصل إلى 20.04 مليون برميل يومياً، وسط تأثيرات الحرب والتوترات الإقليمية على حركة الشحن النفطي.

وأشار المسح إلى أن الكويت سجلت أكبر انخفاض في الإنتاج داخل المجموعة خلال أبريل/نيسان، نتيجة تعطل الصادرات، فيما تراجع إنتاج العراق والسعودية أيضاً خلال الشهر ذاته.

وفي المقابل، كانت الإمارات الدولة الخليجية الوحيدة التي تمكنت من زيادة إنتاجها، مستفيدة من امتلاكها خط تصدير يتجاوز مضيق هرمز، ما ساعدها على الحفاظ على تدفق صادراتها النفطية.

كما ارتفع إنتاج كل من فنزويلا وليبيا خلال أبريل/نيسان، وفقاً للمسح الذي استند إلى بيانات تتبع الناقلات النفطية ومصادر داخل شركات النفط ومنظمة أوبك.

وبحسب رويترز، يُعد إنتاج أبريل/نيسان الأدنى للمنظمة منذ عام 2000 على الأقل، كما أنه أقل من المستويات التي سجلتها أوبك خلال أزمة COVID-19 في عام.