سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

العراق والسعودية يزودان أوروبا بالنفط لسد الفراغ الروسي

Category: اقتصـاد

Date: 2022-07-23T06:06:35+0000
العراق والسعودية يزودان أوروبا بالنفط لسد الفراغ الروسي

شفق نيوز/ أفادت وكالة "بلومبرغ"، اليوم السبت، بأن السعودية والعراق زودا أوروبا بالنفط الخام، مما يساعد مصافي النفط في القارة على التغلب على النقص الذي تعاني منه.

وذكرت الوكالة، أن "أكثر من مليون برميل من النفط الخام وصل إلى أوروبا من الشرق الأوسط بشكل يومي في الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر يوليو، عبر خط أنابيب يعبر مصر، ووفقا لبيانات تتبع السفن التي جمعتها "بلومبرغ" تضاعفت الأحجام تقريبا عما كانت عليه قبل عام.

وأثارت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا رد فعل عنيف بين الشركات الأوروبية، حيث اختار العديد منها التوقف عن التعامل مع موسكو.

وتهيمن الشحنات من المملكة العربية السعودية على التدفقات عبر الأنابيب، لكن العراق يزيد أيضا من عمليات التسليم.

ويمكن للشركات إما التسليم في خط أنابيب يسمى SuMed الذي يعبر مصر، أو إذا كانت هناك سفن صغيرة بما يكفي، لتنقل النفط مباشرة عبر قناة السويس إلى البحر الأحمر، وشحنات العراق تقوم بالأمر الأخير.

وبالإضافة إلى هذه التدفقات، تم شحن حوالي 1.2 مليون برميل يوميا باتجاه القناة من الخليج العربي في الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر يوليو/تموز، معظمها من العراق.

وقد يؤدي ذلك إلى رفع إجمالي التدفقات من الشرق الأوسط إلى أوروبا إلى 2.2 مليون برميل يوميا، بزيادة تقارب 90٪ منذ يناير/كانون الثاني (الشهر الأخير قبل بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا).

ويأتي هذا التحول مع زيادة أحجام النفط الخام الروسي في الاتجاه المعاكس، من الموانئ الروسية في بحر البلطيق والبحر الأسود إلى المشترين في الهند والصين، هذا بالنظر إلى وفرة البراميل الرخيصة في البلدين الآسيويين في وقت كانت فيه أسعار الوقود ترتفع.

related

العراق يرحب بإتفاق السعودية وروسيا ويعده "انتصارا" لأوبك

Date: 2020-04-09 18:26:52
العراق يرحب بإتفاق السعودية وروسيا ويعده "انتصارا" لأوبك

السعودية وروسيا تتفقان على تخفيض انتاج النفط واسعار الخام ترتفع

Date: 2020-04-09 17:42:40
السعودية وروسيا تتفقان على تخفيض انتاج النفط واسعار الخام ترتفع

السعوديون وروسيا يختلفون "مرة أخرى" بشأن استراتيجية النفط قبل اجتماع أوبك +

Date: 2021-02-21 08:19:07
السعوديون وروسيا يختلفون "مرة أخرى" بشأن استراتيجية النفط قبل اجتماع أوبك +

"أكبر الخاسرين".. النفط الروسي يصيب الاقتصاد العراقي "في مقتل"

Date: 2022-06-23 08:00:57
"أكبر الخاسرين".. النفط الروسي يصيب الاقتصاد العراقي "في مقتل"

خبير نفطي: مصلحة بغداد مع "أوبك".. ودول الخليج لا تتنازل عن شيء يؤذي العراق

Date: 2020-11-30 09:25:31
خبير نفطي: مصلحة بغداد مع "أوبك".. ودول الخليج لا تتنازل عن شيء يؤذي العراق

معهد أمريكي يتوقع إنهياراً مالياً للعراق في 2021

Date: 2020-11-11 06:22:34
معهد أمريكي يتوقع إنهياراً مالياً للعراق في 2021

العراق ينضم الى السعودية روسيا في تمديد خفض انتاج النفط

Date: 2019-07-01 10:11:39
العراق ينضم الى السعودية روسيا في تمديد خفض انتاج النفط

العراق والسعودية يتراجعان .. ارتفاع واردات الهند النفطية من روسيا

Date: 2022-07-12 06:12:18
العراق والسعودية يتراجعان .. ارتفاع واردات الهند النفطية من روسيا