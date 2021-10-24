جولة مباحثات عراقية سعودية "خامسة" بشأن الربط الكهربائي الخليجي

شفق نيوز/ عقدت اللجنة العراقية السعودية للطاقة والصناعات التحويلية، اليوم الاحد، اجتماعها الخامس في العاصمة الرياض، لبحث مواضيع عدة اهمها الربط الكهربائي الخليجي وتطوير الحقول الغازية ومشروع "نبراس".

ذكرت ذلك وزارة النفط العراقية في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، ونقلت عن وزير النفط رئيس الوفد العراقي تأكيده على اهمية التعاون والتكامل الاقتصادي مع السعودية وخصوصاً في قطاع النفط والطاقة والصناعات التحويلية.

وقال رئيس اللجنة العراقية وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل، وفق البيان، إن العلاقات الثنائية تشهد تطوراً كبيراً في جميع المجالات، وقد لمسنا حرص الاشقاء بالرغبة في الاسراع بتنفيذ المحاور التي يتم الاتفاق عليها في قطاعات الطاقة والصناعة ضمن برنامج اللجنة العراقية السعودية.

وأشار اسماعيل إلى أن من ابرز المحاور التي تم تناولها في جدول اعمال اللجنة، بحث امكانية المشاركة والاستثمار بتطوير عدد من الحقول ذات التراكيب الهيدروكربونية الغازية، والمساهمة في مشروع نبراس للصناعات البتروكيماويات، ومشروع الربط الكهربائي الخليجي، ودراسة انشاء المدن الصناعية وغيرها، مبينة أن الاجتماع خرج بتوصيات تؤكد على التعجيل بتنفيذ هذه المشاريع.

فيما اكد وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان، بحسب البيان، حرص المملكة على تعزيز افاق التعاون الثنائي بين البلدين وبما يخدم المصالح المشتركة، مشيراً الى رغبة الشركات الوطنية السعودية المساهمة في تنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية الداعمة لقطاع الطاقة والصناعات التحويلية في العراق.

وأكد الوزير السعودي، على ان اللجنة قد قطعت شوطاً مهماً في دراسة الجوانب الفنية والادارية والاستثمارية والتنفيذية لاهم المشاريع الاستثمارية التي تم ادراجها في جدول الاعمال، مشدداً على تأكيد دعم المملكة للاشقاء في العراق في جميع المجالات.

من جانبه اكد وزير الكهرباء العراقية وكالة عادل كريم، على اهمية الربط الكهربائي العراقي الخليجي، واستعداد وزارته لتوفير جميع الامكانيات الفنية لتنفيذ هذا المشروع الذي يسهم في تغطية جزء مهم من حاجة العراق.

وأوضح كريم، قائلا "قطعنا شوطاً كبيراً من المباحثات من اجل وضع الصيغة النهائية والتوقيع على العقد خلال الفترة القليلة القادمة".

وكشف كريم عن قرب التوقيع مع شركة "اكوا باور" السعودية على تنفيذ المشروع الاستثماري لتوليد (1000) ميكاواط من الطاقة الشمسية في محافظة النجف .

فيما شدد وزير الصناعة العراقية منهل عزيز على اهمية تنفيذ مشروع نبراس للصناعات الكيماوية بالتعاون مع شركة شل العالمية والشركات الوطنية والعربية الراغبة بالاستثمار، والافاق المستقبلية لهذا المشروع الذي يجعل العراق من بين الدول الرائدة في هذه الصناعة .

من جانبها رحبت رئيس هيئة الاستثمار الوطنية العراقية، سها داود نجار بالاستثمارات السعودية في العراق وخصوصاً في قطاع الطاقة والصناعات التحويلية، مبينة أن الهيئة تعمل على تشجيع الاستثمارات المشتركة من خلال التسهيلات المقدمة وتذليل المعوقات الادارية والفنية .

وأشارت النجار إلى أن الهيئة نجحت في مساعدة الوزارات المعنية في ابرام الاتفاقات والتحيل بتنفيذها والتي تسهم في دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني .

ويذكر ان اللجنة العراقية السعودية للطاقة والصناعات التحويلية تعقد اجتماعاتها الدورية ، وتضم وزارات النفط والكهرباء والصناعة والهيئة الوطنية للاستثمار .