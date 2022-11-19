سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

العراق والسعودية يخفضان إنتاجهما من النفط في شهر تشرين الثاني

Category: اقتصـاد

Date: 2022-11-19T09:39:43+0000
العراق والسعودية يخفضان إنتاجهما من النفط في شهر تشرين الثاني

شفق نيوز/ تفاوتت دلالات خفض النفط بين الأعضاء في "أوبك" بالشرق الأوسط، ففي الوقت الذي خفض العراق والسعودية إنتاجهما في شهر تشرين الثاني مع تنفيذ قرار "أوبك +"، رفعت الامارات إنتاجها.

وتراجعت شحنات العراق بـ308 آلاف برميل يومياً، أو نحو 9% في النصف الأول من نوفمبر تشرين الثاني، تراجع الشحنات السعودية ايضا بنحو 430 ألف برميل على الأقل يومياً أي بما يقرب من 6%.

لكن صادرات الإمارات ارتفعت بمقدار 379 برميل يومياً، أو ما يقرب من 12%، وفقاً لـ"كبلر" الشركة التي تقوم بتتبع شحنات النفط في جميع دول العالم ، فيما أظهرت تدفقات الكويت ثباتاً على نطاق واسع.

فيما أشارت "بترو لوجيستيكس" وهي شركة لتتبّع الناقلات ايضا ان تدفقات الدول الأعضاء في "أوبك" انخفضت في النصف الأول من نوفمبر تشرين الثاني بمقدار مليون برميل يومياً.

والتزم كل من العراق والسعودية العضوان في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، تماماً بالاتفاق الذي أبرمته المنظمة وحلفاؤها الشهر الماضي.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن انتقد السعودية و شركاءها الشهر الماضي، قائلاً إن الخفض الضخم للإنتاج بمقدار مليوني برميل يومياً سيعرض الاقتصاد العالمي للخطر، ويساعد روسيا العضو في "أوبك+" في حربها على أوكرانيا، على الرغم من أنَّ اتجاهات سوق النفط منذ ذلك الحين منحت بعض التبرير للقرار.

وتراجعت أسعار النفط الخام بنحو 4% هذا الأسبوع لتقترب من 90 دولاراً للبرميل وسط ظروف ضعف الطلب.

دافع وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، عن قرار الخفض الأسبوع الماضي في محادثات مؤتمر المناخ "COP27" في مصر، قائلاً إنَّها ضرورية للقضاء على الشكوك الاقتصادية الشديدة. وأكد أنَّ المجموعة ستواصل"حذرها". سعت المملكة في كثير من الأحيان إلى دفع أعضاء "أوبك+" للاقتداء بها، حيث نفّذت بسرعة القيود التي تعهدت بها- أو حتى تجاوزتها- لتشجيع باقي الأعضاء على اتّباعها.

من المقرر أن يجتمع تحالف "أوبك+" الذي يضم 23 دولة في 4 ديسمبر كانون الأول لبحث سياسة الإنتاج لمطلع 2023 في فيينا.

related

العراق والسعودية أكثر الدول رفعاً لانتاجهما النفطي خلال شهر

Date: 2021-12-01 07:07:18
العراق والسعودية أكثر الدول رفعاً لانتاجهما النفطي خلال شهر

جدول .. تعرف على كمية الأساس لإنتاج النفط للعراق الحالية والجديدة لعام 2022

Date: 2021-09-22 06:48:53
جدول .. تعرف على كمية الأساس لإنتاج النفط للعراق الحالية والجديدة لعام 2022

ضمنه إقليم كوردستان .. إنتاج العراق النفطي يرتفع لأعلى مستوى خلال 18 شهراً

Date: 2021-12-11 07:48:28
ضمنه إقليم كوردستان .. إنتاج العراق النفطي يرتفع لأعلى مستوى خلال 18 شهراً

العراق يزيد من امداداته النفطية في شهر

Date: 2022-01-19 08:08:50
العراق يزيد من امداداته النفطية في شهر

العراق خامس أكبر منتج للنفط في العالم

Date: 2022-11-15 07:00:35
العراق خامس أكبر منتج للنفط في العالم

العراق خامسا.. تعرف على أكبر الدول إنتاجا للنفط لعام 2020

Date: 2021-07-12 08:21:52
العراق خامسا.. تعرف على أكبر الدول إنتاجا للنفط لعام 2020

العراق يرحب بإتفاق السعودية وروسيا ويعده "انتصارا" لأوبك

Date: 2020-04-09 18:26:52
العراق يرحب بإتفاق السعودية وروسيا ويعده "انتصارا" لأوبك

بيانات: العراق يزيد من صادرات النفط ويضخ دون المستهدف من أوبك

Date: 2020-07-30 10:39:38
بيانات: العراق يزيد من صادرات النفط ويضخ دون المستهدف من أوبك