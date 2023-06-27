العراق والسعودية يخسران حصتهما النفطية في سوق آسيا

شفق نيوز/ بدأ العراق والسعودية بخسارة حصتهما النفطية في أسواق آسيا مع اختيار العملاقين الآسيويين الهند والصين لخام روسي مخفض أرخص، حسبما أفادت S&P Global Commodity Insights .

وفقًا لـ S&P Global ، تشير البيانات الأولية إلى أن واردات مصافي التكرير الهندية من الخام الروسي وصلت في مايو ايار إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق بنحو مليوني برميل في اليوم، متجاوزة مشتريات العراق والسعودية مجتمعين وتحل محل إمدادات الشرق الأوسط وأفريقيا وبعض الإمدادات الأمريكية.

وقالت "ستاندرد آند بورز جلوبال"، إنه من المتوقع أن تمثل هذه الواردات 40٪ -45٪ أو 2 مليون -2.5 مليون برميل في اليوم من سلة واردات النفط الخام الهندية ، بافتراض أن الأسعار تظل تنافسية مقارنة بالمصادر البديلة.

وفي الوقت نفسه ، سجلت واردات الصين من النفط الخام من روسيا رقماً قياسياً جديداً بلغ 2.30 مليون برميل يومياً (9.71 مليون طن متري) في مايو ايار، وهو اكثر من الواردات السعودية التي بلغت 1.73 مليون برميل في اليوم .

ومن المرجح أيضًا أن تنمو واردات الصين من النفط الخام من روسيا في المستقبل المنظور حيث زادت روسيا إمدادات خام مزيج إسبو متوسط الحلو إلى 39 شحنة بحجم أفرامكس في مايو ، حيث استحوذت الصين على 29 شحنة والهند 10، وفقًا لبيانات الشحن Kpler و Platts cFlow ship and برنامج تتبع السلع .

وقال الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص بهذا الشأن إن التحالف ليس لديه مخاوف، مبينا ان "السوق مفتوح لجميع اللاعبين. روسيا لاعب بارز ولاعب كبير في أسواق النفط العالمية، ماليزيا وآسيا هما المستوردان الرئيسيان للنفط والسوق مفتوح للجميع ، وهناك نمو في الطلب يستوعب جميع لنا ".